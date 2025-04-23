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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Производит Герань-2 и Шахеды: ВСУ поразили завод по производству БпЛА в Татарстане

У Татарстані уражено завод з виробництва БпЛА
Фото: Генштаб ВСУ

На территории РФ поражен завод по производству ударных дронов, который находится на расстоянии более 1000 км от госграницы Украины.

Об этом сообщает Генеральный штаб Украины.

— Подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, 23 апреля 2025 года осуществили огненное поражение производства ударных БпЛА (Герань-2, типа Шахед и другие), — говорится в сообщении.

В Татарстане поражен завод производства БпЛА

Завод по производству БпЛА был поражен в Елабужском районе Республики Татарстан. Отмечается, что производственная мощность предприятия составляет около 300 различных БпЛА в сутки.

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— Подтверждены попадания и взрывы в районе цели. В настоящее время известно о повреждении цеха финальной сборки БпЛА, — пишет Генштаб.

Результаты поражения уточняются.

В Генштабе отметили, что этот удар является справедливым ответом Украины относительно российского стратегического военного объекта, который используется для обеспечения вооруженной агрессии РФ против Украины и террора гражданского населения.

Елабужский район на карте

Елабужский район Республики Татарстан (РФ) находится в 1054 км от государственной границы Украины.

Єлабузький район на карті

Фото: Google Maps

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 155-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Война в Украине, Генеральный штаб Украины, Дрони
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