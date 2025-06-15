В Алабузі пропущений – ЦПД про атаку на завод у Татарстані, де збирають Шахеди

15 червня атаковано особливу економічну зону Алабуга, що за 10 км від міста Єлабуга в російському Татарстані.

Ураження в Алабузі, де зокрема збирають безпілотники типу Shahed, уже підтвердив керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України Андрій Коваленко.

Атака на Алабугу в Татарстані 15 червня: що відомо

Атака на особливу економічну зону Алабуга, що за 10 км від міста Єлабуга (Татарстан), сталася близько 06:30 15 червня.

Зараз дивляться

Місцеві писали про роботу протиповітряної оборони та пожежу на підприємстві, збудованому у 2023 році на території особливої економічної зони Алабуга.

Невдовзі в мережі з’явилися кадри з місця події.

Одночасно з цим у трьох аеропортах Росії – Іжевську, Казані та Нижньокамську – обмежували польоти.

Варто зауважити, що Казань та Нижньокамськ розташовані в Татарстані, а Іжевськ є столицею Республіки Удмуртія.

Невдовзі атаку на Алабугу підтвердив очільник ЦПД.

– В Алабузі пропущений, – лаконічно написав Андрій Коваленко.

Що відомо про зону Алабуга в Татарстані

Алабуга є особливою економічною зоною в Єлабузькому районі Татарстану, що має стратегічне значення для російського військово-промислового комплексу.

Там у 2023 році збудували завод із виробництва безпілотників, зокрема ударних дронів типу Шахед, які Росія масово використовує для атак на українські міста.

До слова, 15 червня була вже не перша атака на завод в Єлабузі. Про вибухи у тому районі повідомляли 23 квітня 2025 року.

Уночі проти 26 квітня дрони також атакували Єлабугу.

Тоді було атаковано ще й великий хімічний завод в Івановській області, де виробляють компоненти для російської техніки та зброї, включно з ракетами.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.