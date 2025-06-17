Цена на газ в Европе: как Иран и Израиль влияют на энергетический рынок

Цены на газ в Европе снова лихорадит из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Это повышает напряжение на энергетических рынках, заставляя трейдеров закладывать в стоимость ресурса возможные перебои в поставках.

Факты ICTV узнавали у аналитика рынка природного газа ExPro Consulting Михаила Свищо, сколько стоит 1 куб газа в Европе и чего ожидать дальше.

Как конфликт Израиля и Ирана влияет на цену на газ в Европе

Стоимость природного газа в Европе повысилась на фоне опасений участников рынка относительно возможной эскалации конфликта между Израилем и Ираном, а также угроз для мирового энергоснабжения.

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По данным Bloomberg, фьючерсы на газ выросли до 2,7% после неустойчивых торгов днем ранее.

Несмотря на то, что сейчас европейские газовые запасы на должном уровне, зависимость региона от импорта сжиженного природного газа (СПГ) делает рынок чувствительным к геополитической напряженности. В ближайшие месяцы Европа будет нуждаться в дополнительных объемах газа для заполнения хранилищ, которые этой зимой снизились до минимального уровня за последние три года.

Одной из главных угроз считается потенциальное блокирование Ираном Ормузского пролива в случае усиления войны, что может остановить экспорт СПГ из Катара — одного из ведущих мировых поставщиков.

Этот морской путь также критически важен для нефтяного экспорта из региона. Несмотря на заверения Катара, что судоходство сейчас продолжается в обычном режиме, трейдеры пристально следят за ситуацией.

Что происходит с ценами на газ в Европе

По мнению аналитиков Goldman Sachs, влияние конфликта на глобальные газовые рынки пока остается незначительным. Слабый спрос со стороны Китая способствовал тому, что больше топлива доступно для других стран, таких как Египет, который активно ищет новых поставщиков после сокращения израильского экспорта.

Кроме того, участники рынка наблюдают за действиями Европейской комиссии, которая планирует до конца 2027 года постепенно прекратить импорт российского газа — как трубопроводного, так и в виде СПГ, что сейчас составляет примерно 13% от общего объема поставок в ЕС.

Какова цена на газ в Европе сейчас

По словам аналитика ExPro Consulting Михаила Свищо, цена на газ в Европе держится на несколько повышенном уровне, что связано с активными боевыми действиями между Израилем и Ираном.

До этого, определенный период, примерно в течение месяца, цены были довольно стабильными на уровне около €33-36 за МВт-ч. А вот в конце прошлой недели цены поднялись до €38-39 за МВт-ч, приближались даже к €40.

В частности, вчера был самый высокий уровень цен с апреля 2025 года. Сейчас цена на газ в Европе держится на уровне €38,5-39 за МВт-ч.

— В целом, я бы сказал, что это немного выше, чем было в предыдущем месяце. Но какого-то существенного скачка в стоимости не произошло, ведь это менее 10% роста цены. Поэтому последние два дня цена на природный газ держится на несколько повышенном уровне, — отметил эксперт.

Сколько будет стоить 100 кубов газа в Европе

— Пока сложно сказать, куда цена будет двигаться — будет ли снижаться стоимость газа, или же наоборот, расти. Но какого-то большого скачка или существенного роста цен из-за событий на Ближнем Востоке не было, — отметил аналитик.

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Источник : Bloomberg

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