GBU-57: что известно о самой мощной в мире неядерной авиабомбе

В воскресенье, 22 июня, США нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране: Натанзи, Исфахани и Фордо – последний считается самой ценной целью. Известно, что США били по Фордо 13-тонной бомбой GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (MOP).

Факты ICTV рассказывают, каковы характеристики бомбы GBU-57 и способна ли она уничтожить ядерные объекты Ирана.

Что известно об атаке США на Иран

В телевизионном обращении к американской нации Дональд Трамп назвал удары Америки по Ирану выдающимся военным успехом и предупредил Тегеран, что ему следует быстро заключить мир или же, в противном случае, ожидать гораздо более сильных атак.

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По сообщениям, США сбросили тяжелые бомбы GBU-57 со стратегических стелс-бомбардировщиков B-2 и крылатые ракеты Томагавк (Tomahawk). Детали об ударах по Ирану могут рассказать сегодня на брифинге Пентагона.

Государственные СМИ Ирана признают, что часть объекта в Фордо была атакована, но преуменьшают масштабы разрушений.

GBU-57: что известно об американской бомбе

Массивная 13-тонная неядерная бомба GBU-57 MOP (Massive Ordnance Penetrator — массивный проникающий боеприпас).

Это единственная бомба, которая, как считается, способна поразить ключевые иранские ядерные объекты, спрятанные глубоко под горами.

Противобункерная бомба GBU-57 может поражать цели на глубине до 61 метра, а при многократных ударах способна проникать еще глубже. До сих пор бомбу GBU-57 сбрасывали только во время тестирований.

Единственным самолетом, оснащенным для сброса современных бомб GBU-57 MOP, является американский стелс-бомбардировщик B-2 Spirit. Каждый B-2 может нести две GBU-57. До недавнего времени шесть стелс-бомбардировщиков B-2 базировались на острове Диего-Гарсия в Индийском океане, но в начале мая этого года они вернулись на авиабазу Уитмен в штате Миссури.

Характеристики бомбы GBU-57

Классификация — противобункерная авиационная бомба;

Масса — 13,2 (13,6) тонны;

Боевая часть — 2,7 тонны;

Длина — 6,3 метра;

Глубина проникновения — на 60 м под землю и на 16 метров в бетон.

Корпус бомбы GBU-57 изготовлен из специальной высокопрочной стали.

Американцы использовали ее предшественницу, бомбу BLU-82 Daisy Cutter весом 6,8 тонны, во время войны во Вьетнаме. Тогда бомбы BLU-82 сбрасывали с самолета Hercules, чтобы очистить места для посадки вертолетов в джунглях.

Эти бомбы также использовались во время первой войны в Персидском заливе и против Аль-Каиды в пещерах Тора-Бора в Афганистане после теракта 11 сентября 2001 года.

Следующей гигантской американской бомбой была GBU-43 Massive Ordnance Air Blast, известная как MOAB и прозванная “матерью всех бомб”. Вес MOAB – 9 850 кг. ВВС США использовали эту бомбу против комплекса пещер ИГИЛ в Афганистане в 2017 году.

Объект в Фордо

Завод по обогащению урана в Фордо недалеко от города Кум расположен примерно в 152 км к юго-западу от Тегерана. Считается, что там хранятся важные центрифуги для обогащения урана. Объект построен в склоне горы, примерно на 80 метров под землей и скалами.

Израильские силы обороны уже повредили несколько ядерных целей в Иране, но израильтяне не имеют соответствующего оружия, чтобы нанести удар по объекту в Фордо.

В то же время глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что самые чувствительные элементы ядерной программы Ирана спрятаны на глубине до 800 метров. Поэтому даже для бомбы GBU-57 — это слишком сложная цель.

По сообщениям, иранский ядерный объект в Фордо защищали иранские и российские системы противовоздушной обороны. Хотя до этого удара ВВС Израиля в значительной степени нейтрализовали иранские системы ПВО.

Американская авианосная ударная группа USS Vinson уже стоит в Аравийском море, еще одна авианосная группа USS Nimitz CSG направляется с востока.

Джерело: British Forces Broadcasting Service, Defense Express

Фото: BFBS Forces News/скриншот із відео

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