Трамп анонсировал перемирие между Израилем и Ираном: Тегеран отрицает

В ночь на 24 июня президент США Дональд Трамп опубликовал ряд заявлений, в которых объявил о достижении “полного и точного прекращения огня” между Израилем и Ираном.

Прекращение огня уже вступило в силу. Трамп призвал стороны не нарушать договоренности.

Заявления Трампа по ситуации в Иране

По словам Трампа, обе стороны согласились остановить боевые действия в течение следующих 12 часов, после чего “война будет считаться оконченной”.

Сейчас смотрят

– Израиль и Иран полностью согласились, что произойдет ПОЛНОЕ И ТОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ОГНЯ… после чего мир будет приветствовать ОФИЦИАЛЬНОЕ ОКОНЧАНИЕ 12-ДЕННОЙ ВОЙНЫ, – написал Трамп в соцсетях.

– Это война, которая могла бы продолжаться годами и уничтожить весь Ближний Восток, но она этого не сделала и никогда не будет!

По словам Трампа, Израиль и Иран обратились к нему “почти одновременно” с просьбой о мире.

– Мир и Ближний Восток – настоящие ПОБЕДИТЕЛИ! Обе страны увидят огромную ЛЮБОВЬ, МИР И ПРОЦВЕТАНИЕ в своем будущем, – отметил он.

Трамп также поблагодарил Катара за помощь в заключении потенциального соглашения.

По информации CNN, президент США провел телефонный разговор с эмиром Катара, в котором сообщил, что Израиль согласился на перемирие.

Трамп попросил Доху убедить Иран принять аналогичное предложение. После этого, по сообщению источников, иранцы согласились на прекращение огня.

Однако иранская сторона быстро отреагировала публично и опровергла любые договоренности.

– Иран не получил никакого предложения о прекращении огня и не видит для этого оснований, – сообщил CNN чиновник в Тегеране.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи также заявил, что пока нет никакого “соглашения” о любом прекращении огня или военных операций.

В то же время он дал понять, что Иран готов приостановить свои ответные удары при условии, что Израиль прекратит атаки к 4:00 по тегеранскому времени.

– Как Иран неоднократно заявлял: Израиль начал войну против Ирана, а не наоборот… Мы не намерены продолжать наш ответ после этого, если агрессия прекратится, – добавил Арагчи.

По состоянию на утро ситуация остается напряженной.

Тегеран настаивает, что окончательное решение о прекращении боевых действий еще не принято.

Источник : CNN

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.