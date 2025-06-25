Саммит НАТО в Гааге: итоги и почему это позитивный сигнал для Украины

Все внимание 24 и 25 июля приковано к саммиту НАТО в Гааге (Нидерланды). Это событие собрало на полях руководителей около 40 государств, а на повестке дня были важные вопросы, касающиеся мировой ситуации в области безопасности.

Важным моментом стала встреча президентов США и Украины на полях НАТО, а также были приняты важные решения, которые непосредственно касаются и нашего государства.

О результатах саммита НАТО, встрече Дональда Трампа и Владимира Зеленского, а также других важных аспектах события — Фактам ICTV рассказал политолог Владимир Фесенко.

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Саммит НАТО в Гааге: встреча Зеленского и Трампа

Важно то, что в Нидерландах на полях саммита состоялась встреча Зеленского и Трампа. Сам президент Украины назвал 45-минутную беседу на саммите НАТО “длинной и содержательной”. Это был первый личный контакт лидеров государств после того, как Киев и Москва возобновили прямые переговоры, чтобы попытаться прекратить войну.

Как сообщил сам Зеленский, он с Трампом обсудил защиту украинцев от российских атак, прежде всего был диалог о закупке американских систем ПВО для защиты наших городов, людей, церквей и инфраструктуры.

— Зеленскому было важно встретиться с Трампом, чтобы донести нашу позицию, нашу точку зрения по важным для Украины вопросам, — говорит политолог.

И определенные позитивные заявления со стороны Трампа уже прозвучали. Глава Штатов заявил, что США рассмотрят возможность поставки большего количества батарей ПВО для Украины, в частности Patriot.

Как пишет Bloomberg, Зеленский пытался убедить президента США предоставить Киеву разрешение на покупку оружия.

Владимир Фесенко отмечает, что в вопросе поставок американского оружия Украине не стоит сразу ожидать каких-то громких заявлений, а окончательное решение будет, скорее всего, после определенных совещаний в Вашингтоне.

Также лидеры обсуждали и переговорный процесс по прекращению огня в Украине, который зашел в тупик, в частности разговор шел о том, что делать далее. Эксперт считает, что речь шла о большем вовлечении американцев в процесс и более активной посреднической роли США в переговорах, чтобы подтолкнуть Россию к миру.

— Думаю, что все же главный акцент в этом вопросе, как главный инструмент давления на Россию в переговорном процессе, было оружие, — добавляет эксперт.

По мнению эксперта, на этой встрече, скорее всего, больше говорил Зеленский и объяснял ситуацию, а Трамп воспринимал эту информацию, возможно, задавал вопросы. По его словам, на сегодняшний день еще нет готовности США к более конкретным действиям. Изменения же в политике Штатов можно будет увидеть позже, говорит политолог.

Саммит НАТО: позитивные сигналы для Украины

Сам саммит для Украины стал позитивным, считает эксперт. И вот почему.

Увеличение странами НАТО расходов на оборону

Во-первых, было принято решение об усилении обороноспособности Европы. Так, 32 союзника обязались до 2035 года увеличить расходы на оборону до 5% ВВП.

— Такое решение точно соответствует нашим интересам, — отмечает эксперт.

Публичная фиксация поддержки Украины и угрозы со стороны РФ

И то, что в сокращенном итоговом документе прямо упоминается о важности поддержки Украины и о том, что главным вызовом для безопасности НАТО является Россия, безусловно, также соответствует интересам нашего государства.

Важным аспектом является и то, что решение признать Россию долгосрочной угрозой для евроатлантической безопасности со стороны НАТО не встретило возражений со стороны США, как это было ранее на полях саммита G7.

— Это определенное положительное изменение в позиции США, это то, чего не было раньше. Посмотрим, что будет дальше, но даже публичная фиксация и угрозы со стороны России, и поддержки Украины, это, на самом деле, положительный для нас сдвиг в отношениях со Штатами, — подчеркнул политолог.

Членство Украины в НАТО

Эксперт отмечает, что, несмотря на то, что Трамп этот вопроса не затрагивает, генсек Марк Рютте в своих публичных заявлениях и до, и после пленарного заседания НАТО подтвердил, что вопрос перспективы членства Украины не снимается с повестки дня.

— Здесь официальная позиция такова, что есть решения, которые принимались ранее, в частности, о том, что Украина сохраняет перспективу членства. Если это решение не снимается, оно остается актуальным, — отмечает эксперт.

Как отмечает Фесенко, на самом деле присутствие Зеленского на саммите в нынешнем сложном контексте вокруг НАТО, это тоже признак того, что мы де-факто в НАТО.

— Да, не де-юре. И есть проблема в этом аспекте с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, с некоторыми другими, даже с самим Трампом. Но то, что поддержка Украины будет засчитываться как часть оборонных расходов стран НАТО, де-факто означает, что нас признают частью системы безопасности НАТО, частью оборонной системы НАТО.

Конечно, о членстве сейчас речь не идет, потому что Трамп рассматривает вопрос о членстве как уступку России на переговорах. Но де-факто нас признают как партнера НАТО и такого партнера, которого нужно поддерживать ради оборонных интересов НАТО, — добавляет Владимир Фесенко.

И важно то, что Зеленский уже является постоянным гостем на саммитах НАТО, а Украина – важной частью повестки дня военного блока.

Новые пакеты помощи Украине

По завершению заседания Совета Украина-НАТО на уровне министров, которое состоялось в Гааге, глава МИД Украины Андрей Сибига объявил о новых пакетах помощи от международных партнеров и об инвестициях, которые планируют предоставить нашему государству.

Кроме того, на полях саммита НАТО Зеленский провел встречу с лидерами государств формата E5 – Германия, Франция, Великобритания, Италия, Польша и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Как сообщил сам президент Украины, говорили об укреплении воздушного щита Украины, в частности о системах ПВО и перехватчиках иранских Шахедов.

Кроме того, Зеленский обсудил увеличение военной поддержки Украины и с лидерами Швеции, Дании, Норвегии и Финляндии.

— На двусторонних встречах, которые состоялись в кулуарах саммита НАТО, были зафиксированы конкретные договоренности. В частности, это произошло на встречах Зеленского с европейскими лидерами. И прежде всего это то, что начинается совместное военное производство со странами НАТО.

Это тоже новая тенденция, новый подход, который очень важен для нас. Потому что здесь речь идет и о финансировании со стороны наших партнеров именно военного производства, и о совместном производстве на территории партнеров, в качестве меры безопасности, — добавляет эксперт.

В целом, несмотря на тревожные ожидания относительно саммита НАТО, который прошел в довольно необычном коротком формате, обошлось без скандалов, эксцессов и демаршей Трампа. И для Украины положительных новостей было больше — это и публичное признание поддержки нашего государства, а России — угрозой мировой безопасности, и новые пакеты помощи от международных партнеров, в рамках которых были анонсированы поставки ПВО, снарядов, дронов.

Также важным аспектом в рамках интересов Украины было и решение об увеличении странами НАТО расходов на оборону.

Кроме того, позитивным сигналом для Украины является не просто факт встречи Зеленского с Трампом, но и ее содержательность, на что указывает продолжительность диалога между лидерами. Обычно разговор на полях длится не более получаса, а здесь лидеры США и Украины говорили более 40 минут.

Теперь остается только ждать, какие решения созреют и как будет действовать Трамп дальше, в частности, что будет происходить на переговорном треке, повысится ли активность США в этом процессе.

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