Саміт НАТО у Гаазі: підсумки та чому є позитивним сигналом для України

Вся увага протягом 24 та 25 липня прикута до саміту НАТО у Гаазі (Нідерланди). Ця подія зібрала на полях очільників близько 40 держав, а на порядку денному були важливі питання щодо світової безпекової ситуації.

Важливим моментом стала зустріч президентів США та України на полях НАТО, а також було ухвалено важливі рішення, які безпосередньо стосуються і нашої держави.

Про результати саміту НАТО, зустріч Дональда Трампа та Володимира Зеленського, а також інші важливі аспекти події – Фактам ICTV розповів політолог Володимир Фесенко.

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Саміт НАТО у Гаазі: зустріч Зеленського та Трампа

Важливим є те, що у Нідерландах на полях саміту відбулась зустріч Зеленського та Трампа. Сам президент України назвав 45-хвилинну розмову на саміті НАТО “довгою та змістовною”. Це був перший особистий контакт лідерів держав після того, як Київ і Москва відновили прямі переговори, щоб спробувати припинити війну.

Як повідомив сам Зеленський, він з Трампом обговорив захист українців від російських атак, передусім був діалог про закупівлю американських систем ППО для прикриття наших міст, людей, церков та інфраструктури.

– Зеленському було важливо зустрітися з Трампом, щоб донести нашу позицію, нашу точку зору щодо важливих для України питань, – говорить політолог.

І певні позитивні заяви з боку Трампа вже пролунали. Голова Штатів заявив, що США розглянуть можливість постачання більшої кількості батарей ППО для України, зокрема Patriot.

Як пише Bloomberg, Зеленський намагався переконати президента США надати Києву дозвіл на купівлю зброї.

Володимир Фесенко зауважує, що у питанні постачання американської зброї Україні не варто одразу очікувати якихось гучних заяв, а остаточне рішення буде, скоріш за все, після певних нарад у Вашингтоні.

Також лідери обговорювали й переговорний процес щодо припинення вогню в Україні, який зайшов у глухий кут, зокрема розмова йшла про те, що робити далі. Експерт вважає, що йшлося про більше включення американців у процес та більш активну посередницьку роль США у перемовинах, аби підштовхнути Росію до миру.

– Думаю, що все ж таки, головний акцент у цьому питанні, як головний інструмент тиску на Росію у переговорному процесі, була все ж таки зброя, – додає експерт.

На думку експерта, на цій зустрічі, скоріш за все, більше говорив Зеленський та пояснював ситуацію, а Трамп сприймав цю інформацію, можливо, запитував. За його словами, на сьогодні ще немає готовності США до більш конкретних дій. Зміни ж у політиці США можна буде побачити лише пізніше, говорить політолог.

Саміт НАТО: позитивні сигнали для України

Сам саміт для України став позитивним, вважає експерт. І ось чому.

Збільшення країнами НАТО витрат на оборону

По-перше, було ухвалено рішення про посилення обороноздатності Європи. Так, 32 союзники зобов’язалися до 2035 року збільшити видатки на оборону до 5% ВВП.

– Таке рішення точно відповідає нашим інтересам, – зауважує експерт.

Публічна фіксація підтримки України та загрози з боку РФ

І те, що у скороченому підсумковому документі прямо згадується про важливість підтримки України і про те, що головним безпековим викликом для НАТО є Росія, безумовно, також відповідає інтересам нашої держави.

Важливим аспектом є й те, що рішення визнати Росію довгостроковою загрозою для євроатлантичної безпеки з боку НАТО не зустріло заперечень з боку США, як це було нещодавно на полях саміту G7.

– Це певна позитивна зміна у позиції США, це те, чого не було раніше. Подивимося, що буде далі, але навіть публічна фіксація і загрози з боку Росії, і підтримки України, це, насправді позитивний для нас зсув у відносинах зі Штатами, – наголосив політолог.

Членство України в НАТО

Експерт наголошує, що, не дивлячись на те, що Трамп цього питання не торкається, генсек Марк Рютте у своїх публічних заявах і до, і після пленарного засідання НАТО підтвердив, що питання перспективи членства України не знімається з порядку денного.

– Тут офіційна позиція така, що є рішення, які ухвалювалися раніше, зокрема, про те, що Україна зберігає перспективу членства. Якщо це рішення не знімається, воно залишається актуальним, – наголошує експерт.

Як зауважує Фесенко, насправді присутність Зеленського на саміті у нинішньому складному контексті навколо НАТО, це теж ознака того, що ми де-факто в НАТО.

– Так, не де-юре. І є проблема в цьому аспекті з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, з деякими іншими, навіть з самим Трампом. Але те, що підтримка України зараховуватиметься, як частина оборонних витрат країн НАТО, де-факто, означає, що нас визнають частиною безпекової системи НАТО, частиною оборонної системи НАТО.

Звісно, про членство зараз не йдеться, тому що Трамп розглядає питання про членство як поступку Росії на переговорах. Але де-факто нас визнають, як партнера НАТО і такого партнера, якого треба підтримувати заради оборонних інтересів НАТО, – додає Володимир Фесенко.

І важливо те, що Зеленський вже регулярний гість на самітах НАТО, а Україна – важлива частина порядку денного військового блоку.

Нові пакети допомоги Україні

Після завершення засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів, що відбулося в Гаазі, глава МЗС України Андрій Сибіга оголосив про нові пакети допомоги від міжнародних партнерів та про інвестиції, які планується надати нашій державі.

До того ж, на полях саміту НАТО Зеленський провів зустріч із лідерами держав формату E5 – Німеччина, Франція, Велика Британія, Італія, Польща та генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Як повідомив сам президент України, говорили про зміцнення повітряного щита України, зокрема про системи ППО та перехоплювачі іранських Шахедів.

Крім того, Зеленський обговорив збільшення військової підтримки України й із лідерами Швеції, Данії, Норвегії та Фінляндії.

– На двосторонніх зустрічах, які відбулися на полях саміту НАТО, були зафіксовані конкретні домовленості. Зокрема, це відбулося на зустрічах Зеленського з європейськими лідерами. І перш за все це те, що починається спільне воєнне виробництво з країнами НАТО. Це теж нова тенденція, новий підхід, який дуже для нас важливий. Тому що тут йдеться і про фінансування з боку наших партнерів саме воєнного виробництва, і про спільне виробництво на території партнерів, як безпековий захід, – додає експерт.

У цілому, не дивлячись на тривожні очікування щодо саміту НАТО, який пройшов у досить незвичному короткому форматі, обійшлося без скандалів, ексцесів та демаршей Трампа. І для України позитивних новин було більше – це і публічне визнання підтримки нашої держави, а Росії – загрозою світовій безпеці, і нові пакети допомоги від міжнародних партнерів, у рамках яких проанонсовані поставки ППО, снарядів, дронів.

Також важлим аспектом у рамках інтересів України було і рішення про збільшення країнами НАТО витрат на оборону.

Крім того, позитивним сигналом для України є не просто факт зустрічі Зеленського з Трампом, а й її змістовність, на що вказує тривалість діалогу між лідерами. Зазвичай розмова на полях триває не більше півгодини, а тут лідери США та України говорили понад 40 хвилин.

Тепер залишається тільки очікувати, які рішення дозріюють та як діятиме Трамп далі, зокрема що відбуватиметься на переговорному треку, чи підвищиться активність США у цьому процесі.

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