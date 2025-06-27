Трамп не отвергает возможность повторной бомбардировки Ирана

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что он обязательно рассмотрит возможность повторной бомбардировки Ирана.

Об этом Дональд Трамп заявил во время пресс-брифинга в Белом доме.

Трамп о возможности повторной бомбардировки Ирана

Отвечая на вопрос журналиста, президент США сказал, что беспрекословно атакует страну, если разведка придет к выводу, что Иран может обогащать уран до тревожного уровня.

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На прошлой неделе США непосредственно вмешались в конфликт между Израилем и Ираном, нанеся удары по ключевым ядерным объектам бомбами. Вскоре Трамп быстро начал добиваться прекращения огня между двумя странами.

Недавно верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что удары США не принесли никаких существенных результатов. Но Трамп повторил свое заявление о том, что ядерные объекты страны якобы уничтожены.

Все стороны конфликта заявили о победе, в то же время Али Хаменеи сказал, что Израиль не смог сорвать ядерную программу Ирана.

Однако позже министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи признал, что недавние бомбардировки США и Израиля нанесли ядерным объектам страны чрезмерный и серьезный ущерб.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что если Иран не остановить, то страна может создать ядерное оружие очень быстро.

Источник : BBC

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