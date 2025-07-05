Китай втянет РФ в войну против НАТО, если решит атаковать Тайвань — Рютте

Китай может втянуть Россию в войну против стран НАТО, чтобы отвлечь Альянс от событий в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В случае, если Пекин примет решение атаковать Тайвань, он с большой вероятностью привлечет Россию для открытия нового фронта в Европе.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью The New York Times.

Сейчас смотрят

Китай может использовать РФ для отвлечения внимания от Тайваня

Рютте подчеркнул, что Соединенные Штаты, обеспечивая безопасность НАТО на европейской территории, также защищают и собственные интересы в Азии.

США не могут чувствовать себя в безопасности, если незащищенными останутся Европа, Атлантика и Арктика.

Генсек считает, что Пекин может воспользоваться Россией как рычагом отвлечения США в Европе для реализации собственных агрессивных планов в отношении Тайваня.

По его мнению, западным союзникам не следует быть “наивными в этом вопросе”.

— Если бы Си Цзиньпин напал на Тайвань, он бы сначала позвонил своему младшему партнеру во всем этом, Владимиру Владимировичу Путину, который проживает в Москве, и сказал бы ему: Эй, я собираюсь это сделать, и мне нужно, чтобы ты занимал их в Европе, атакуя территорию НАТО, — пояснил он.

По мнению Рютте, это — один из самых реалистичных сценариев на будущее. Он отметил, что существуют два основных способа сдерживания возможной агрессии со стороны Китая и России.

Первый — сделать атаку на НАТО настолько губительной для Кремля, чтобы в Москве никогда не рискнули реализовать подобный план.

— А во-вторых, сотрудничать с Индо-Тихоокеанским регионом — то, что президент Трамп очень активно пропагандирует. Потому что у нас есть тесная взаимосвязь, совместная работа в оборонной промышленности, инновациях между НАТО и Индо-Тихоокеанским регионом, — добавил генсек.

Китай все больше поддерживает Россию

В последнее время Китай стал активнее демонстрировать поддержку Москве, хотя раньше занимал формально нейтральную позицию.

Во время переговоров с представителями ЕС Пекин недвусмысленно дал понять, что не позволит России проиграть, а Украине — победить.

По мнению экспертов, Россия для Китая — не только удобный инструмент давления на Запад, но и важный источник ресурсов.

Китай продолжает импортировать большие объемы российской нефти и газа, а недавно Россия резко увеличила экспорт металлов в КНР.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.