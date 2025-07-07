Пришло время Трампу предоставить больше инструментов для прекращения войны — Линдси Грэм

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп должен предоставить больше инструментов для прекращения полномасштабной войны Российской Федерации против Украины.

Об этом заявил представитель Республиканской партии, американский сенатор Линдси Грэм.

Линдси Грэм заявил, что должен сделать Трамп для прекращения войны

— Я очень ценю усилия президента Трампа, направленные на прекращение кровопролития в Украине. Но для этого нужны партнеры, которые готовы это сделать, — утверждает сенатор США.

Он обратил внимание, что Украина согласилась на прекращение огня и все просьбы о встречах, тогда как российский диктатор Владимир Путин продолжает игнорировать мирные усилия.

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По мнению Линдси Грэма, пришло время президенту США предоставить больше инструментов для прекращения войны.

Он ожидает, что Сенат США внесет двухпартийный законопроект о российских санкциях, который позволит ввести тарифы и ограничения против стран, поддерживающих военную машину диктатора Путина и не помогающих Украине.

По словам сенатора, законопроект будет содержать президентский отказ от санкционирования, чтобы предоставить Трампу максимальное влияние.

— Этот законопроект имеет 85 соавторов. Их количество растет. Пришло время прекратить это кровопролитие, — резюмировал Линдси Грэм.

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