Еще 10%: Трамп пригрозил дополнительными пошлинами странам, которые поддержат БРИКС
После недавнего саммита БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР) президент США Дональд Трамп пригрозил странам, которые поддерживают эту организацию, дополнительными пошлинами.
Об этом он написал в собственной социальной сети.
Какие пошлины может ввести Трамп
– Каждая страна, которая присоединится к антиамериканской политике БРИКС, получит дополнительную пошлину – 10%. Без исключений. Спасибо за внимание, – говорится в сообщении.
Отметим, что американский президент объявил о масштабных пошлинах против большей части торговых партнеров своей страны 2 апреля.
Предполагалась 10%-я базовая ставка.
Однако для некоторых стран эти пошлины достигают и 50%. Позже Трамп приостановил это решение на 90 дней, до 9 июля.
Это должно дать время для переговоров и заключения дополнительных соглашений. В действии остался только базовый тариф в 10%.
Что предшествовало заявлению Дональда Трампа
Издание Deutsche Welle пишет, что 6 июля страны БРИКС во время саммита в Рио-де-Жанейро выразили серьезную обеспокоенность тарифными и нетарифными мерами, которые “искажают торговлю и не соответствуют правилам ВТО (Всемирной торговой организации)”.
Кроме того, там отметили, что эти меры “угрожают дальнейшим сокращением мировой торговли и нарушением глобальных цепей поставок”. Это может иметь негативные последствия для глобального экономического развития.
Хотя в документе и не упоминались США и Дональд Трамп лично, СМИ заметили, что это “явный политический залп, направленный на жителя Пенсильвания-авеню, 1600”.
Источник: Truth Social, Deutsche Welle