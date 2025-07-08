Трамп обещает Украине ракеты для Patriot и предлагает Берлину продать одну из батарей — СМИ

Отправить Украине 10 ракет-перехватчиков для Patriot якобы распорядился президент США Дональд Трамп, передают западные СМИ.

Ракеты для Patriot Украине: что известно

Президент США в понедельник, 7 июля, принял решение об отправке оборонительного оружия в Украину. По информации Axios, он также давит на Германию, чтобы та отправила свою батарею Patriot. Такой шаг был сделан после нескольких дней консультаций с помощниками и другими мировыми лидерами относительно того, откуда именно будут отправлять это оружие.

Ранее Дональд Трамп и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, во время которого, по информации собеседников, глава Белого дома сказал, что стремится помочь Украине в укреплении ПВО, однако подчеркнул, что США должны приостановить поставки оружия, чтобы пересмотреть собственные запасы.

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В то же время, по их информации, он пообещал немедленно отправить 10 ракет-перехватчиков для Patriot — меньше, чем было запланировано в приостановленном пакете помощи — и найти другие варианты поставок.

Кроме того, как рассказал немецкий чиновник, 7 июля канцлер Германии Фридрих Мерц позвонил Трампу, чтобы попросить его снять запрет на отправку ракет-перехватчиков для Patriot, которые уже были на пути в Украину.

Мерц якобы сообщил Трампу, что Германия намерена приобрести у США батареи Patriot и отправить их в Украину.

В свою очередь, сообщают собеседники, Трамп предложил Германии продать нашей стране одну из своих батарей Patriot, а США и европейские союзники разделят расходы на покупку.

Трамп и Мерц не пришли к согласию, однако обсуждения продолжаются, говорят чиновники. Они утверждают, что Германия отправила Украине очень большую долю своих ракет для Patriot — даже больше, чем США.

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