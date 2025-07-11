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Ирина Гамалий, редактор сайта
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$500 млн для Украины: комитет Сената США одобрил проект

Сенат США
Фото: Pexels

Комитет Сената США по вопросам Вооруженных сил одобрил выделение $500 млн на помощь Украине в области безопасности в рамках проекта закона о национальной обороне на 2026 финансовый год (National Defense Authorization Act, NDAA).

Документ также предусматривает ограничения на вывод из эксплуатации штурмовиков A-10, пишет Reuters.

Сенат США одобрил помощь Украине в размере $500 млн

NDAA — ежегодный законопроект, который определяет объемы финансирования и полномочия для Вооруженных сил США.

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Он обеспечивает предоставление американским военным ресурсов, необходимых для выполнения задач, и привлекает внимание таких производителей вооружения, как Lockheed Martin и Boeing.

Законопроект NDAA был принят комитетом Сената 9 июля 2025 года при поддержке 26 сенаторов против 1. В нем содержится положение о продлении инициативы по помощи в области безопасности для Украины до 2028 года и увеличении объема разрешенного финансирования с $300 млн в 2025 году до $500 млн.

Инициатива направлена на укрепление обороноспособности Украины в условиях продолжающейся борьбы против российского вторжения, которое началось в 2022 году.

Проект закона также блокирует спорное предложение из бюджетного запроса президента Дональда Трампа, поданного в июне, которое предусматривало вывод из эксплуатации штурмовиков A-10 ВВС США.

Законопроект предусматривает, что количество самолетов A-10 не может уменьшиться ниже 103 единиц в 2026 финансовом году, что гарантирует сохранение их функционирования как самолетов ближней поддержки.

В настоящее время проект закона проходит дальнейшую законодательную процедуру. Палата представителей (нижняя палата Конгресса США) в своей версии законопроекта сохранила помощь Украине на уровне $300 млн.

США выделяют $925 млрд на оборону

В целом NDAA предусматривает $925 млрд финансирования на национальную оборону, из которых $878,7 млрд выделяется Министерству обороны США и $35,2 млрд — Министерству энергетики.

Также документ предусматривает возможность перераспределения до $6 млрд на случай непредвиденных или более приоритетных потребностей.

Кроме Украины, NDAA охватывает другие глобальные вызовы безопасности, в частности угрозы со стороны Китая, Ирана и Северной Кореи.

Законопроект акцентирует внимание на необходимости развития технологий, в частности в области искусственного интеллекта, беспилотных систем и гиперзвукового оружия, чтобы обеспечить технологическое превосходство Вооруженных сил США.

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