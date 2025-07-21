Тело было в бассейне: все о смерти в Испании экс-чиновника МВД Игоря Грушевского
В жилом комплексе Cala Alta в Барселоне, в котором убили российского летчика Максима Кузьминова, обнаружили в бассейне тело экс-чиновника Министерства внутренних дел (МВД) Украины Игоря Грушевского.
Смерть Игоря Грушевского в Испании: реакция МИД
Сообщается, что тело обнаружили лицом вниз в воде, без признаков жизни. Сначала помощь мужчине пытались оказать соседи, а впоследствии — медики, но без успеха.
Как выяснилось, погибший — 61-летний Грушевский, который ранее работал в Департаменте борьбы с организованной преступностью МВД Украины, а позже — Национальной полиции.
На теле погибшего не было обнаружено следов насилия, но из одного уха шла кровь.
Как предполагает El Espanol, причиной смерти могла стать внезапная остановка сердца или инсульт.
— Подозрения некоторых соседей о том, что Игорь стал жертвой убийства со стороны российских агентов, связаны главным образом с совпадением обстоятельств: инцидент произошел именно в том месте, где 13 февраля 2024 года был застрелен российский пилот Максим Кузьминов, — пишет издание.
Комментарий МИД Украины
В комментарии журналистам Министерство иностранных дел (МИД) Украины заявило, что, согласно сообщению генерального консульства Украины в Барселоне, смерть Грушевского наступила в результате утопления.
— Консулами оказано содействие в оформлении соответствующих документов для репатриации тела в Украину, — добавили в ведомстве.
Источник: El Espanol