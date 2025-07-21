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Виктория Яснопольская, журналист
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Тело было в бассейне: все о смерти в Испании экс-чиновника МВД Игоря Грушевского

смерть екс-чиновника мзс в барселоні
Фото: Pixabay

В жилом комплексе Cala Alta в Барселоне, в котором убили российского летчика Максима Кузьминова, обнаружили в бассейне тело экс-чиновника Министерства внутренних дел (МВД) Украины Игоря Грушевского.

Смерть Игоря Грушевского в Испании: реакция МИД

Сообщается, что тело обнаружили лицом вниз в воде, без признаков жизни. Сначала помощь мужчине пытались оказать соседи, а впоследствии — медики, но без успеха.

Как выяснилось, погибший — 61-летний Грушевский, который ранее работал в Департаменте борьбы с организованной преступностью МВД Украины, а позже — Национальной полиции.

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На теле погибшего не было обнаружено следов насилия, но из одного уха шла кровь.

Как предполагает El Espanol, причиной смерти могла стать внезапная остановка сердца или инсульт.

— Подозрения некоторых соседей о том, что Игорь стал жертвой убийства со стороны российских агентов, связаны главным образом с совпадением обстоятельств: инцидент произошел именно в том месте, где 13 февраля 2024 года был застрелен российский пилот Максим Кузьминов, — пишет издание.

Комментарий МИД Украины

В комментарии журналистам Министерство иностранных дел (МИД) Украины заявило, что, согласно сообщению генерального консульства Украины в Барселоне, смерть Грушевского наступила в результате утопления.

— Консулами оказано содействие в оформлении соответствующих документов для репатриации тела в Украину, — добавили в ведомстве.

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Источник: El Espanol

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