Польша призывает своих граждан покинуть территорию России: в чем причина

МИД Польши рекомендует своим гражданам как можно быстрее покинуть территорию Российской Федерации. Такой совет связан со все более сложной ситуацией с безопасностью, в частности — угрозой мобилизации и отсутствием надлежащей консульской поддержки.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Польши.

Польша призывает граждан покинуть Россию: что известно

В МИД отметили, что российские власти закрыли генеральные консульства Польши в Санкт-Петербурге и Калининграде, что затрудняет оказание помощи. Также обращают внимание на отсутствие авиасообщения между странами, ограниченный доступ к финансовым услугам, риски задержаний и проверок.

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Особую опасность представляет наличие двойного гражданства. Польские граждане, имеющие также российский паспорт, могут быть призваны в армию РФ в соответствии с местным законодательством.

Кроме того, в России сохраняется риск уголовного преследования за фотографирование определенных объектов, в частности полицейских участков, аэропортов и воинских частей.

Напомним, начиная с января 2026 года, Минобороны Польши планирует разослать более 200 тыс. повесток для прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК). Кроме мужчин призывного возраста, будут вызывать женщин и поляков старше 50 лет.

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