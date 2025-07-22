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Польща закликає своїх громадян залишити територію Росії: у чому причина

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Фото: Pixabay

МЗС Польщі рекомендує своїм громадянам якнайшвидше покинути територію Російської Федерації. Така порада пов’язана з дедалі складнішою безпековою ситуацією, зокрема – загрозою мобілізації та відсутністю належної консульської підтримки.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства закордонних справ Польщі.

Польща закликає громадян залишити Росію: що відомо

У МЗС наголосили, що російська влада закрила генеральні консульства Польщі у Санкт-Петербурзі та Калінінграді, що ускладнює надання допомоги. Також звертають увагу на відсутність авіасполучення між країнами, обмежений доступ до фінансових послуг, ризики затримань та перевірок.

Зараз дивляться

Особливу небезпеку становить наявність подвійного громадянства. Польські громадяни, які мають також російський паспорт, можуть бути призвані до армії РФ відповідно до місцевого законодавства.

Крім того, у Росії зберігається ризик кримінального переслідування за фотографування певних об’єктів, зокрема поліцейських відділків, аеропортів та військових частин.

Нагаємо, починаючи з січня 2026 року, Міноборони Польщі планує розіслати понад 200 тис. повісток для проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). Крім чоловіків призовного віку, будуть викликати жінок і поляків старше 50 років.

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