Польща закликає своїх громадян залишити територію Росії: у чому причина

МЗС Польщі рекомендує своїм громадянам якнайшвидше покинути територію Російської Федерації. Така порада пов’язана з дедалі складнішою безпековою ситуацією, зокрема – загрозою мобілізації та відсутністю належної консульської підтримки.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства закордонних справ Польщі.

Польща закликає громадян залишити Росію: що відомо

У МЗС наголосили, що російська влада закрила генеральні консульства Польщі у Санкт-Петербурзі та Калінінграді, що ускладнює надання допомоги. Також звертають увагу на відсутність авіасполучення між країнами, обмежений доступ до фінансових послуг, ризики затримань та перевірок.

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Особливу небезпеку становить наявність подвійного громадянства. Польські громадяни, які мають також російський паспорт, можуть бути призвані до армії РФ відповідно до місцевого законодавства.

Крім того, у Росії зберігається ризик кримінального переслідування за фотографування певних об’єктів, зокрема поліцейських відділків, аеропортів та військових частин.

Нагаємо, починаючи з січня 2026 року, Міноборони Польщі планує розіслати понад 200 тис. повісток для проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). Крім чоловіків призовного віку, будуть викликати жінок і поляків старше 50 років.

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