Міноборони Польщі розішле понад 200 тис. повісток для проходження ВЛК

Починаючи з січня 2026 року Міноборони Польщі планує розіслати понад 200 тис. повісток для проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). Крім чоловіків призовного віку, будуть викликати жінок і поляків старше 50 років.

Як пояснили в польському оборонному відомстві, головна мета кампанії полягає у визначенні фізичної та психічної придатності поляків до служби в Збройних силах.

Хто з поляків отримає повістки на ВЛК

Зазначається, що повістки отримуватимуть чоловіки та окрема група жінок старше 19 років. Дані учасників потім будуть внесені до військового обліку.

Зараз дивляться

Кожен призовник отримає звання рядового, але без військового квитка. Його видаватимуть тільки добровольцям, які бажають вступити до лав польської армії. Добровольців, які не зацікавлені у військовій службі, переведуть до так званого “пасивного” резерву.

Польське Міноборони визначило вікові групи та осіб, які повинні з’явитися на ВЛК протягом наступного календарного року.

Кого це стосується:

19-річних чоловіків;

чоловіків віком 20-24 рок и , які ще не проходили ВЛК і не мають категорії придатності до військової служби;

20-24 , які ще не проходили ВЛК і не мають категорії придатності до військової служби; громадян, які в 2024-2025 роках були визнані обмежено придатними до військової служби (категорії придатності від B6 до B24), якщо термін непрацездатності закінчується до 2026 року.

Крім цього, Міноборони також буде надсилати повістки жінкам вікових груп, зазначених у законі про оборону Вітчизни, тим, хто має необхідну для військової служби професію, а також тим, хто здобуває освіту в цих галузях.

Ігнорування повістки на ВЛК буде каратися законом. Зокрема, штраф, що накладається за невиконання зобов’язання, може становити від декількох сотень до декількох тисяч злотих.

Джерело: Gazeta Wyborcza

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.