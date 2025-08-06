Трамп заявил о “большом прогрессе” в переговорах Виткоффа с Путиным

Президент Дональд Трамп сообщил, что спецпосланник Стивен Виткофф провел “чрезвычайно продуктивную встречу” с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которой был достигнут “большой прогресс”.

Об этом Трамп написал на платформе Truth Social, пишет АР.

Трамп прокомментировал встречу Виткоффа и Путина

Дональд Трамп добавил, что он проинформировал союзников Соединенных Штатов в Европе об этой встрече.

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По его словам, они будут совместно работать над прекращением войны между Россией и Украиной “в ближайшие дни и недели”.

Президент Владимир Зеленский рассказал о разговоре с Дональдом Трампом относительно переговоров Виткоффа и Путина.

— По дороге от наших бригад в Сумской области провел разговор с президентом Трампом. Этот разговор состоялся после визита представителя президента Трампа Стивена Виткоффа в Москву. Наша общая позиция с партнерами абсолютно четкая: война должна закончиться. И это должно быть честное завершение, — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что в разговоре также приняли участие европейские лидеры. Президент Украины поблагодарил “каждого из них за поддержку”.

Глава государства уточнил, что в ходе разговора обсуждалось то, что “было озвучено в Москве”.

— Украина обязательно защитит свою независимость. Нам всем нужен длительный и надежный мир. Россия должна закончить войну, которую сама же и начала. Спасибо всем, кто поддерживает Украину, — отметил Зеленский.

Напомним, президент США проводит политику, которая сознательно направлена на то, чтобы подтолкнуть Россию к переговорам с Украиной о прекращении боевых действий.

Как считает посол США при НАТО Мэтью Витакер, Трамп формирует условия, при которых РФ будет вынуждена сесть за стол переговоров и обсуждать возможность прекращения огня.

Следующим шагом для усиления давления на РФ с целью завершения войны, по мнению Витакера, могут стать вторичные санкции и таможенные тарифы против государств, которые продолжают покупать российскую нефть и фактически финансируют войну против Украины.

Речь идет, в частности, о Китае, Индии и Бразилии.

В среду, 6 августа, Трамп подписал указ о введении дополнительного 25-процентного тарифа на импорт из Индии в связи с ее закупкой российских энергоносителей.

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