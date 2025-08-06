Рубио назвал условие встречи Трампа и Путина

Проведение встречи между президентом США Дональдом Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным будет зависеть от прогресса в достижении мира в Украине.

Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио, сообщают Sky News и Fox News.

Рубио прокомментировал возможность встречи Трампа и Путина

Как сообщил госсекретарь, переговоры специального представителя президента США Стива Виткоффа с Владимиром Путиным 6 августа “были продуктивными”, однако необходимо «дальше продвигаться вперед».

Сейчас смотрят

Рубио добавил, что Трамп уже поделился результатами переговоров с некоторыми европейскими лидерами.

— Мы также будем проводить переговоры с нашими европейскими союзниками и украинцами в течение следующих нескольких дней, чтобы увидеть, какого прогресса мы можем достичь с этой стороны. И тогда, надеемся, если все будет и дальше развиваться, очень скоро появится возможность для президента встретиться и с Путиным, и с Зеленским в какой-то момент, надеюсь, в недалеком будущем, – уточнил он.

Чиновник не исключил возможность телефонного разговора между Трампом и Путиным в течение нескольких следующих дней, хотя на данный момент такие контакты не запланированы.

Госсекретарь подчеркнул, что должно произойти еще много событий, прежде чем встреча состоится.

— Мы еще должны достаточно приблизиться к этой точке, чтобы такая встреча была продуктивной и стоящей того, чтобы ее проводить. Сегодня был хороший день, но впереди у нас много работы. Еще есть много препятствий, которые нужно преодолеть, и мы надеемся сделать это в течение следующих нескольких дней и часов. Возможно, недель, – заявил Рубио.

Напомним, издание The New York Times со ссылкой на источники писало, что Дональд Трамп сообщил европейским лидерам о готовности встретиться с Путиным уже на следующей неделе.

Сам Трамп заявил, что не будет делать конкретных прогнозов.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.