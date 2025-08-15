Никакого соглашения нет – Трамп по итогам саммита с Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил, что по итогам саммита с Путиным никакого соглашения подписано не было, однако саму встречу он назвал “очень продуктивной”.
Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с Путиным.
Никакого соглашения нет – Трамп
Трамп поблагодарил российского президента за его “глубокое” заявление и назвал встречу “очень продуктивной”.
Он подчеркнул, что “было очень много пунктов, по которым удалось достичь согласия”.
— Я бы сказал, несколько ключевых, но мы еще не дошли до этого — мы сделали некоторые шаги вперед. Никакого соглашения нет, пока нет окончательного соглашения, — сказал президент США.
Он анонсировал телефонные разговоры с НАТО и Владимиром Зеленским, чтобы “рассказать ему о сегодняшней встрече”.
— Я собираюсь сделать несколько телефонных звонков и сообщу им, что произошло, — сказал он.
Трамп добавил, что они с Путиным “договорились о многих вещах, осталось совсем немного”.
— Некоторые из них не такие уж значительные, но один, пожалуй, самый важный — и у нас есть очень хорошие шансы достичь результата, — подытожил он.
Путин пригласил Трампа в Москву
Путин в начале пресс-конференции выразил надежду, что “договорённость с Трампом проложит путь к миру в Украине”.
Он добавил, что переговоры прошли “в конструктивной атмосфере взаимного уважения”.
— Мы провели очень основательные переговоры, которые были весьма полезными, — продолжил он и поблагодарил Дональда Трампа за инициативу провести саммит на Аляске.
Российский диктатор вспомнил об общей истории России и США на Аляске и отметил, что это было «логичное» место для их переговоров.
— Мы всегда будем помнить другие исторические примеры, когда наши страны вместе побеждали общих врагов в духе боевого товарищества и союзничества, поддерживая и помогая друг другу, — сказал российский президент.
Он выразил надежду, что “это наследие поможет нам восстановить и развивать взаимовыгодные и равноправные отношения на этом новом этапе, даже в самых тяжелых условиях”.
В ходе пресс-конференции Путин повторил все кремлевские нарративы, которые звучали с начала войны, в частности упомянул о “коренных первопричинах кризиса” и учете “всех опасений России”.
В конце Трамп еще раз поблагодарил Путина.
— Мы поговорим с вами совсем скоро и, пожалуй, встретимся снова очень скоро, — сказал он российскому президенту.
— В следующий раз в Москве, — ответил Путин.
Трамп отметил: Это интересная идея. Я получу немного критики за это, но вижу, что это вполне возможно.
— В ходе встречи достигнуто много договоренностей, — заявил Трамп, но о прекращении огня речь не шла.