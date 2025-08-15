Никакого соглашения нет – Трамп по итогам саммита с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что по итогам саммита с Путиным никакого соглашения подписано не было, однако саму встречу он назвал “очень продуктивной”.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с Путиным.

Никакого соглашения нет – Трамп

Трамп поблагодарил российского президента за его “глубокое” заявление и назвал встречу “очень продуктивной”.

Он подчеркнул, что “было очень много пунктов, по которым удалось достичь согласия”.

— Я бы сказал, несколько ключевых, но мы еще не дошли до этого — мы сделали некоторые шаги вперед. Никакого соглашения нет, пока нет окончательного соглашения, — сказал президент США.

Он анонсировал телефонные разговоры с НАТО и Владимиром Зеленским, чтобы “рассказать ему о сегодняшней встрече”.

— Я собираюсь сделать несколько телефонных звонков и сообщу им, что произошло, — сказал он.

Трамп добавил, что они с Путиным “договорились о многих вещах, осталось совсем немного”.

— Некоторые из них не такие уж значительные, но один, пожалуй, самый важный — и у нас есть очень хорошие шансы достичь результата, — подытожил он.

Путин пригласил Трампа в Москву

Путин в начале пресс-конференции выразил надежду, что “договорённость с Трампом проложит путь к миру в Украине”.

Он добавил, что переговоры прошли “в конструктивной атмосфере взаимного уважения”.

— Мы провели очень основательные переговоры, которые были весьма полезными, — продолжил он и поблагодарил Дональда Трампа за инициативу провести саммит на Аляске.

Российский диктатор вспомнил об общей истории России и США на Аляске и отметил, что это было «логичное» место для их переговоров.

— Мы всегда будем помнить другие исторические примеры, когда наши страны вместе побеждали общих врагов в духе боевого товарищества и союзничества, поддерживая и помогая друг другу, — сказал российский президент.

Он выразил надежду, что “это наследие поможет нам восстановить и развивать взаимовыгодные и равноправные отношения на этом новом этапе, даже в самых тяжелых условиях”.

В ходе пресс-конференции Путин повторил все кремлевские нарративы, которые звучали с начала войны, в частности упомянул о “коренных первопричинах кризиса” и учете “всех опасений России”.

В конце Трамп еще раз поблагодарил Путина.

— Мы поговорим с вами совсем скоро и, пожалуй, встретимся снова очень скоро, — сказал он российскому президенту.

— В следующий раз в Москве, — ответил Путин.

Трамп отметил: Это интересная идея. Я получу немного критики за это, но вижу, что это вполне возможно.

— В ходе встречи достигнуто много договоренностей, — заявил Трамп, но о прекращении огня речь не шла.

