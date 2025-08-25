Типичная тактика Кремля: Стубб назвал российские требования к Украине неприемлемыми

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что требования президента РФ Владимира Путина в отношении Украины являются типичной российской переговорной тактикой и не могут быть выполнены с практической точки зрения.

Об этом он сказал в эфире программы One Nation на телеканале Fox News.

Стубб о переговорной тактике Кремля

— Это типичная российская переговорная тактика. Вы говорите одно в начале, а потом начинаете отказываться от своих слов. Это происходит постоянно, — отметил Стубб.

По его словам, выдвинутые Кремлем условия — в частности отказ Украины от членства в НАТО, передача всего Донбасса, включая районы, которые еще не оккупированы, и запрет на размещение западных войск на украинской территории — являются неприемлемыми.

Стубб провел красноречивую аналогию с территориями США:

— Если взять то, что Путин просит от Украины, и сопоставить это с Соединенными Штатами, это немного похоже на то, как если бы США отказались от Флориды, Джорджии, Южной Каролины, Северной Каролины, Вирджинии, даже Мэриленда и создали какую-то супермагистраль, по которой можно атаковать Нью-Йорк. Так что это практически невозможно.

Президент Финляндии подчеркнул, что ключевым результатом последних переговоров с президентом США Дональдом Трампом стало начало работы над деталями будущих гарантий безопасности Украины.

— Главным поставщиком безопасности для Украины является сама Украина. Она имеет одну из самых современных и крупных армий в мире. Во-вторых, Европа поддержит это. А в-третьих, США координируют или оказывают определенную помощь, — подчеркнул он.

Стубб также отметил, что российская сторона реагирует только на силу, а Трамп — единственный человек, которого слушает и боится Путин.

Президент Финляндии провел параллель между нынешней ситуацией Украины и опытом Финляндии в отношениях с Советским Союзом в ХХ веке, подчеркнув важность сохранения Украиной независимости, суверенитета и территориальной целостности.

Напомним, схожее мнение ранее высказывал канцлер Германии Фридрих Мерц, который после встречи в Белом доме 18 августа заявил, что Украину нельзя заставлять отдать России Донецкую и Луганскую области, сравнив это с требованием к США отдать один из своих штатов.

