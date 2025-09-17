Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
В Латвии арестовали российского шпиона, который передавал данные о военных объектах
В Риге арестовали мужчину, который передавал России секретные данные о военных объектах и присутствии НАТО в Латвии.
В Латвии арестовали российского шпиона: что известно
Служба государственной безопасности Латвии сообщила об аресте подозреваемого в шпионаже в пользу России.
Его задержали 27 августа, сейчас против него возбуждено уголовное дело за незаконный сбор и передачу информации иностранной разведке.
По данным СГБ Латвии, мужчина передавал российской разведке сведения о:
- расположении и планировке военных объектов;
- системах безопасности и строительстве новых объектов;
- обучении военнослужащих;
- присутствии солдат других стран НАТО на территории Латвии.
Спецслужбы считают, что информация могла быть использована против безопасности Латвии и других стран Балтии.
Во время обысков у подозреваемого изъяли носители данных и документы, которые сейчас проходят детальное исследование.
На время расследования фигуранта дела взяли под арест.
