В Риге арестовали мужчину, который передавал России секретные данные о военных объектах и присутствии НАТО в Латвии.

Об этом сообщает Delfi.

В Латвии арестовали российского шпиона: что известно

Служба государственной безопасности Латвии сообщила об аресте подозреваемого в шпионаже в пользу России.

Сейчас смотрят

Его задержали 27 августа, сейчас против него возбуждено уголовное дело за незаконный сбор и передачу информации иностранной разведке.

По данным СГБ Латвии, мужчина передавал российской разведке сведения о:

расположении и планировке военных объектов;

системах безопасности и строительстве новых объектов;

обучении военнослужащих;

присутствии солдат других стран НАТО на территории Латвии.

Спецслужбы считают, что информация могла быть использована против безопасности Латвии и других стран Балтии.

Во время обысков у подозреваемого изъяли носители данных и документы, которые сейчас проходят детальное исследование.

На время расследования фигуранта дела взяли под арест.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.