Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи проведет встречу с главой надзорного органа ООН по ядерной безопасности перед вторым раундом переговоров с США.

Арагчи проведет встречи по ядерной безопасности

В понедельник Арагчи должен переговорить с Рафаэлем Гросси, генеральным директором Международного агентства по атомной энергии.

По словам иранского министра, разговор будет “глубоко техническим”.

Сейчас смотрят

Во вторник глава МИД Ирана отправится на новый раунд косвенных переговоров с США по возможному соглашению.

Президент Дональд Трамп ранее заявлял о готовности нанести удары по Ирану в случае отказа от договоренностей, которые могут предусматривать ограничение ядерной программы Тегерана в обмен на смягчение санкций.

– Я в Женеве с реальными идеями по достижению справедливого и равноправного соглашения, – заявил Арагчи, комментируя переговорный процесс, в котором посредником выступает Оман.

Ожидается, что американскую делегацию возглавят зять Трампа Джаред Кушнер и специальный посланник Стив Виткофф.

Первый раунд консультаций, состоявшийся в Маскате при посредничестве Омана, Иран оценил как стартовавший хорошо.

В Тегеране отмечают, что переговоры касаются исключительно ядерной тематики. В то же время США и Израиль настаивают на включении в повестку дня иранской ракетной программы и поддержки региональных группировок.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что во время встречи с Трампом предложил условия, при которых у Ирана не должно быть ни обогащенного материала, ни возможностей для его обогащения.

Трамп также заявил, что Вашингтон оказывает давление на Тегеран для достижения соглашения, в противном случае страна может столкнуться с “очень травматической” ситуацией. По его словам, переговорный процесс может занять до месяца.

Президент США сообщил о развертывании военных кораблей и истребителей вблизи Ирана на фоне последних событий, связанных с жесткими репрессиями после массовых протестов.

Иран, со своей стороны, запретил инспекторам МАГАТЭ проверять запасы урана и посещать объекты, подвергшиеся бомбардировкам со стороны Израиля и США.

Закон, принятый после начала 12-дневной войны, обязывает представителей агентства каждый раз согласовывать доступ к ядерным объектам.

Инспекторы получили доступ к невредимым объектам, в частности атомной электростанции в Бушере и исследовательскому реактору в Тегеране.

В то же время иранская сторона заявляет, что посещение разрушенных предприятий по обогащению урана в Фордо, Натанге и на урановом заводе в Исфахане пока опасно.

Гросси отмечает, что поврежденные объекты достаточно безопасны для проведения инспекций и призывает Иран разрешить их восстановление.

Источник : Bloomberg

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.