Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что возможный военный удар Соединенных Штатов по Исламской Республике неизбежно приведет к масштабной региональной войне на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает AP News.

По словам Хаменеи, любая атака США лишь еще больше обострит напряженность в регионе.

Его заявление прозвучало на фоне угроз президента США Дональда Трампа применить силу против Ирана из-за жесткого подавления недавних общенациональных протестов.

Комментарии 86-летнего иранского лидера стали самым жестким предупреждением в адрес американского авианосца USS Abraham Lincoln и находящихся в Аравийском море сопроводительных военных кораблей США после решений Вашингтона усилить военное присутствие в регионе.

В то же время остается неизвестным, пойдет ли Трамп на реальное применение силы. Ранее он неоднократно заявлял, что Иран якобы заинтересован в переговорах, а также отмечал намерение обсуждать с Тегераном его ядерную программу.

Хаменеи назвал массовые протесты в стране переворотом, что фактически усилило позицию власти.

По данным правозащитников, с начала демонстраций в Иране были задержаны десятки тысяч человек. Обвинения в подстрекательстве к мятежу могут караться смертью, что вызывает беспокойство относительно возможных массовых казней в Тегеране – вопрос, который в Вашингтоне называют красной линией.

На этом фоне Иран объявил о проведении военных учений с боевыми стрельбами в воскресенье и понедельник в стратегически важном Ормузском проливе, через который проходит около пятой части мировой торговли нефтью.

Центральное командование Вооруженных сил США уже предостерегло от каких-либо угроз американским кораблям, самолетам или коммерческому судоходству во время этих маневров.

Хаменеи выступил с речью в своей резиденции в Тегеране в начале многодневных торжеств, посвященных Исламской революции 1979 года. Он заявил, что США заинтересованы в иранских ресурсах: нефти, газе и полезных ископаемых и стремятся “захватить эту страну, так же, как они контролировали ее раньше”.

– Американцы должны осознавать, что если они в этот раз начнут войну, это будет региональная война, – подчеркнул верховный лидер Ирана.

Он также добавил: “Мы не являемся подстрекателями, мы не собираемся быть несправедливыми к кому-то, мы не планируем нападать ни на одну страну. Но если кто-то проявит жадность и захочет напасть или преследовать, иранская нация нанесет ему тяжелый удар”.

Говоря о внутренней ситуации, Хаменеи признал, что часть населения имела экономические причины для недовольства. Протесты начались 28 декабря после обрушения иранского риала, но быстро переросли в прямой вызов действующим властям.

– Недавний мятеж был похож на государственный переворот. Конечно, переворот был подавлен, – заявил он.

По его словам, протестующие атаковали полицию, правительственные здания, учреждения Корпуса стражей Исламской революции, банки и мечети, а также сжигали копии Корана.

Американское агентство Human Rights Activists, использующее сеть источников внутри Ирана, сообщает, что во время репрессий было задержано более 49 500 человек, а в результате насилия погибли по меньшей мере 6 713 человек, преимущественно демонстранты.

В то же время, Associated Press отмечает, что не может самостоятельно проверить эти данные из-за отключения Ирана от глобального интернета.

