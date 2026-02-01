Иран угрожает масштабным конфликтом в случае военных действий США
- Верховный лидер Ирана выступил с жестким предупреждением по адресу США на фоне роста напряженности.
- В Тегеране заявили о серьезных последствиях возможного военного сценария.
- Заявления раздались на фоне протестов, военной активности и сигналов из Вашингтона.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что возможный военный удар Соединенных Штатов по Исламской Республике неизбежно приведет к масштабной региональной войне на Ближнем Востоке.
Об этом сообщает AP News.
По словам Хаменеи, любая атака США лишь еще больше обострит напряженность в регионе.
Хаменеи пригрозил США региональной войной в случае нападения на Иран
Его заявление прозвучало на фоне угроз президента США Дональда Трампа применить силу против Ирана из-за жесткого подавления недавних общенациональных протестов.
Комментарии 86-летнего иранского лидера стали самым жестким предупреждением в адрес американского авианосца USS Abraham Lincoln и находящихся в Аравийском море сопроводительных военных кораблей США после решений Вашингтона усилить военное присутствие в регионе.
В то же время остается неизвестным, пойдет ли Трамп на реальное применение силы. Ранее он неоднократно заявлял, что Иран якобы заинтересован в переговорах, а также отмечал намерение обсуждать с Тегераном его ядерную программу.
Хаменеи назвал массовые протесты в стране переворотом, что фактически усилило позицию власти.
По данным правозащитников, с начала демонстраций в Иране были задержаны десятки тысяч человек. Обвинения в подстрекательстве к мятежу могут караться смертью, что вызывает беспокойство относительно возможных массовых казней в Тегеране – вопрос, который в Вашингтоне называют красной линией.
На этом фоне Иран объявил о проведении военных учений с боевыми стрельбами в воскресенье и понедельник в стратегически важном Ормузском проливе, через который проходит около пятой части мировой торговли нефтью.
Центральное командование Вооруженных сил США уже предостерегло от каких-либо угроз американским кораблям, самолетам или коммерческому судоходству во время этих маневров.
Хаменеи выступил с речью в своей резиденции в Тегеране в начале многодневных торжеств, посвященных Исламской революции 1979 года. Он заявил, что США заинтересованы в иранских ресурсах: нефти, газе и полезных ископаемых и стремятся “захватить эту страну, так же, как они контролировали ее раньше”.
– Американцы должны осознавать, что если они в этот раз начнут войну, это будет региональная война, – подчеркнул верховный лидер Ирана.
Он также добавил: “Мы не являемся подстрекателями, мы не собираемся быть несправедливыми к кому-то, мы не планируем нападать ни на одну страну. Но если кто-то проявит жадность и захочет напасть или преследовать, иранская нация нанесет ему тяжелый удар”.
Говоря о внутренней ситуации, Хаменеи признал, что часть населения имела экономические причины для недовольства. Протесты начались 28 декабря после обрушения иранского риала, но быстро переросли в прямой вызов действующим властям.
– Недавний мятеж был похож на государственный переворот. Конечно, переворот был подавлен, – заявил он.
По его словам, протестующие атаковали полицию, правительственные здания, учреждения Корпуса стражей Исламской революции, банки и мечети, а также сжигали копии Корана.
Американское агентство Human Rights Activists, использующее сеть источников внутри Ирана, сообщает, что во время репрессий было задержано более 49 500 человек, а в результате насилия погибли по меньшей мере 6 713 человек, преимущественно демонстранты.
В то же время, Associated Press отмечает, что не может самостоятельно проверить эти данные из-за отключения Ирана от глобального интернета.