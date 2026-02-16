Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі проведе зустріч із главою наглядового органу ООН з ядерної безпеки перед другим раундом переговорів зі США.

Арагчі проведе зустрічі щодо ядерної безпеки

У понеділок Арагчі має переговорити з Рафаелем Гроссі, генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії.

За словами іранського міністра, розмова буде “глибоко технічною”.

У вівторок очільник МЗС Ірану вирушить на новий раунд непрямих переговорів зі США щодо можливої угоди.

Президент Дональд Трамп раніше заявляв про готовність завдати ударів по Ірану у разі відмови від домовленостей, які можуть передбачати обмеження ядерної програми Тегерана в обмін на пом’якшення санкцій.

– Я в Женеві з реальними ідеями щодо досягнення справедливої та рівноправної угоди, – заявив Арагчі, коментуючи переговорний процес, у якому посередником виступає Оман.

Очікується, що американську делегацію очолять зять Трампа Джаред Кушнер та спеціальний посланець Стів Віткофф.

Перший раунд консультацій, що відбувся в Маскаті за посередництва Оману, Іран оцінив як такий, що стартував добре.

В Тегерані наголошують, що переговори стосуються суто ядерної тематики. Водночас США та Ізраїль наполягають на внесенні до порядку денного іранської ракетної програми та підтримки регіональних угруповань.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що під час зустрічі з Трампом запропонував умови, за яких Іран не повинен мати ані збагаченого матеріалу, ані можливостей для його збагачення.

Трамп також заявив, що Вашингтон чинить тиск на Тегеран для досягнення угоди, інакше країна може зіткнутися з “дуже травматичною” ситуацією. За його словами, переговорний процес може тривати до місяця.

Президент США повідомив про розгортання військових кораблів та винищувачів поблизу Ірану на тлі останніх подій, пов’язаних із жорсткими репресіями після масових протестів.

Іран, зі свого боку, заборонив інспекторам МАГАТЕ перевіряти запаси урану та відвідувати об’єкти, які зазнали бомбардувань з боку Ізраїлю та США.

Закон, ухвалений після початку 12-денної війни, зобов’язує представників агентства щоразу погоджувати доступ до ядерних об’єктів.

Інспектори отримали доступ до неушкоджених об’єктів, зокрема атомної електростанції в Бушері та дослідницького реактора в Тегерані.

Водночас іранська сторона заявляє, що відвідування зруйнованих підприємств зі збагачення урану у Фордо, Натанзі та на урановому заводі в Ісфахані поки що є небезпечним.

Гроссі наголошує, що пошкоджені об’єкти достатньо безпечні для проведення інспекцій, і закликає Іран дозволити їх відновлення.

Джерело : Bloomberg

