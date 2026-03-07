В водах Швеции задержали грузовое судно Caffa, которое подозревают в причастности к российскому теневому флоту и использовании фальшивого флага.

Об этом сообщил министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин

Судно Caffa проверяют в водах Швеции

По словам министра, береговая охрана Швеции вместе с национальным спецподразделением и другими государственными органами взяла судно на абордаж в шведских водах.

Речь идет о грузовом судне Caffa, которое находится в санкционном списке Украины.

Болин отметил, что структура собственности судна остается неясной, а также существуют подозрения, что оно может быть незастрахованным.

— Еще этим летом судно, как сообщается, сменило флаг с российского на гвинейский, — отметил министр.

По данным шведской береговой охраны, судно плыло под гвинейским флагом, однако власти подозревают, что оно могло использовать чужой флаг, что является нарушением морского права.

Сейчас на борту работают специалисты, которые проверяют состояние судна, проводят обыски и опрашивают экипаж.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига поблагодарил Швецию за решительные действия против российского теневого флота.

— Благодарен Швеции за решительные действия против судна российского теневого флота Caffa. Коллективные действия против таких судов набирают обороты, — отметил он.

Сибига подчеркнул, что санкции работают только тогда, когда они строго выполняются, и призвал партнеров продолжать борьбу с российским теневым флотом, чтобы защитить безопасность и окружающую среду Европы.

Что известно о судне Caffa

По данным сервиса отслеживания судов Marine Traffic, Caffa является 96-метровым грузовым судном.

Береговая охрана Швеции уже начала предварительное расследование возможных нарушений морского законодательства, в частности по подозрению в непригодности судна к плаванию.

Власти должны установить, соответствует ли судно требованиям для навигации в шведских территориальных водах.

