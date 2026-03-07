У водах Швеції затримали вантажне судно Caffa, яке підозрюють у причетності до російського тіньового флоту та використанні фальшивого прапора.

Про це повідомив міністр цивільної оборони Швеції Карл-Оскар Болін

Судно Caffa перевіряють у водах Швеції

За словами міністра, берегова охорона Швеції разом із національним спецпідрозділом та іншими державними органами взяла судно на абордаж у шведських водах.

Зараз дивляться

Йдеться про вантажне судно Caffa, яке перебуває у санкційному списку України.

Болін зазначив, що структура власності судна залишається незрозумілою, а також існують підозри, що воно може бути не застрахованим.

— Ще цього літа судно, як повідомляється, змінило прапор із російського на гвінейський, — зазначив міністр.

За даними шведської берегової охорони, судно пливло під гвінейським прапором, однак влада підозрює, що воно могло використовувати чужий прапор, що є порушенням морського права.

Зараз на борту працюють фахівці, які перевіряють стан судна, проводять обшуки та опитують екіпаж.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга подякував Швеції за рішучі дії проти російського тіньового флоту.

— Вдячний Швеції за рішучі дії проти судна російського тіньового флоту Caffa. Колективні дії проти таких суден набирають обертів, — зазначив він.

Сибіга наголосив, що санкції працюють лише тоді, коли вони суворо виконуються, і закликав партнерів продовжувати боротьбу з російським тіньовим флотом, щоб захистити безпеку та довкілля Європи.

Що відомо про судно Caffa

За даними сервісу відстеження суден Marine Traffic, Caffa є 96-метровим вантажним судном.

Берегова охорона Швеції вже розпочала попереднє розслідування щодо можливих порушень морського законодавства, зокрема через підозру у непридатності судна до плавання.

Влада має встановити, чи відповідає судно вимогам для навігації у шведських територіальних водах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.