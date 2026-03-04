Бельгия установила залог в размере €10 млн для нефтяного танкера Ethera, который задержали в Северном море по подозрению в нарушении санкций и использовании поддельных документов.

Об этом сообщили в правительстве Бельгии.

Задержание танкера “теневого флота” РФ: что известно

По данным бельгийских властей, танкер Ethera входит в так называемый теневой флот России.

Во время проверки было зафиксировано 45 нарушений, большинство из которых касаются поддельных документов.

В частности, установлено, что судно ходило под фальшивым флагом Гвинеи и использовало недействительные сертификаты.

Бельгийские власти заявили, что танкер сможет снова выйти в море только после уплаты залога и повторной проверки.

Инспекция должна подтвердить соответствие флага судна, действительность сертификатов и устранение технических нарушений.

Задержание танкера произошло в Северном море при участии бельгийских военных.

По словам министра обороны Тео Франкена, на борт судна поднялись военнослужащие при поддержке французских сил.

После этого танкер сопроводили в бельгийский порт Зебрюгге, где его официально задержали.

Бельгийский вещатель VRT сообщил, что судно находится под санкциями Европейского Союза с октября 2025 года, а также под санкциями США с июля.

