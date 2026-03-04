Бельгия требует €10 млн залога за задержанный танкер Ethera “теневого флота” России
- Бельгия установила залог в размере €10 млн за танкер Ethera.
- Судно связывают с теневым флотом России.
- Во время проверки выявили 45 нарушений и поддельные документы.
Бельгия установила залог в размере €10 млн для нефтяного танкера Ethera, который задержали в Северном море по подозрению в нарушении санкций и использовании поддельных документов.
Об этом сообщили в правительстве Бельгии.
Задержание танкера “теневого флота” РФ: что известно
По данным бельгийских властей, танкер Ethera входит в так называемый теневой флот России.
Во время проверки было зафиксировано 45 нарушений, большинство из которых касаются поддельных документов.
В частности, установлено, что судно ходило под фальшивым флагом Гвинеи и использовало недействительные сертификаты.
Бельгийские власти заявили, что танкер сможет снова выйти в море только после уплаты залога и повторной проверки.
Инспекция должна подтвердить соответствие флага судна, действительность сертификатов и устранение технических нарушений.
Задержание танкера произошло в Северном море при участии бельгийских военных.
По словам министра обороны Тео Франкена, на борт судна поднялись военнослужащие при поддержке французских сил.
После этого танкер сопроводили в бельгийский порт Зебрюгге, где его официально задержали.
Бельгийский вещатель VRT сообщил, что судно находится под санкциями Европейского Союза с октября 2025 года, а также под санкциями США с июля.