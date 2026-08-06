В Германии задержали 33-летнего гражданина Украины, которого подозревают в шпионаже за оборонным предприятием в интересах иностранной разведывательной службы. По версии следствия, он фотографировал территорию предприятия для подготовки возможных диверсий.

Об этом сообщили в совместном заявлении Генеральной прокуратуры Мюнхена и Государственного управления уголовной полиции Баварии.

В Германии задержали украинца: что известно

Согласно сообщению, гражданина Украины задержали 2 августа в Тюрингии. Мужчину подозревают в шпионской деятельности с целью совершения диверсий.

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В настоящее время он находится под стражей в одном из исправительных учреждений Баварии на основании ордера на арест, выданного Районным судом Мюнхена.

По данным следствия, имеются серьезные основания полагать, что подозреваемый, действуя в качестве так называемого “агента низкого уровня” по заданию разведывательной службы иностранного государства, в июне 2026 года сфотографировал территорию баварского оборонного предприятия с целью подготовки диверсионных действий.

Полученные снимки он передал заказчику.

По ходатайству Генеральной прокуратуры Мюнхена 3 августа следственный судья Районного суда Мюнхена выдал ордер на арест подозреваемого. В тот же день документ был ему вручен и приведен в исполнение.

Напомним, что с прошлого года в Германии фиксируют рост случаев привлечения российскими спецслужбами граждан Украины к диверсионной деятельности в качестве “одноразовых агентов”.

Источник : Європейська правда

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