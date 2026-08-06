Подозревают в шпионаже: в Германии задержали 33-летнего украинца
- В Германии арестовали 33-летнего гражданина Украины по подозрению в шпионаже.
- Мужчину подозревают в шпионской деятельности с целью совершения диверсии.
В Германии задержали 33-летнего гражданина Украины, которого подозревают в шпионаже за оборонным предприятием в интересах иностранной разведывательной службы. По версии следствия, он фотографировал территорию предприятия для подготовки возможных диверсий.
Об этом сообщили в совместном заявлении Генеральной прокуратуры Мюнхена и Государственного управления уголовной полиции Баварии.
В Германии задержали украинца: что известно
Согласно сообщению, гражданина Украины задержали 2 августа в Тюрингии. Мужчину подозревают в шпионской деятельности с целью совершения диверсий.
В настоящее время он находится под стражей в одном из исправительных учреждений Баварии на основании ордера на арест, выданного Районным судом Мюнхена.
По данным следствия, имеются серьезные основания полагать, что подозреваемый, действуя в качестве так называемого “агента низкого уровня” по заданию разведывательной службы иностранного государства, в июне 2026 года сфотографировал территорию баварского оборонного предприятия с целью подготовки диверсионных действий.
Полученные снимки он передал заказчику.
По ходатайству Генеральной прокуратуры Мюнхена 3 августа следственный судья Районного суда Мюнхена выдал ордер на арест подозреваемого. В тот же день документ был ему вручен и приведен в исполнение.
Напомним, что с прошлого года в Германии фиксируют рост случаев привлечения российскими спецслужбами граждан Украины к диверсионной деятельности в качестве “одноразовых агентов”.