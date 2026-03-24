Федеральная прокуратура Германии задержала гражданку Румынии и гражданина Украины по подозрению в деятельности в интересах российской разведки.

Подозреваемые собирали информацию и проводили видеосъемку лица, поставляющего дроны и комплектующие для Украины.

Об этом сообщает Федеральная прокуратура Германии.

Румынка и украинец собирали информацию о поставщике дронов

— 24 марта 2026 года Федеральная прокуратура на основании ордера на арест следственного судьи Федерального верховного суда от 23 марта 2026 года в Райне при участии специальных подразделений полиции Северного Рейна-Вестфалии и сотрудников Баварского земельного уголовного управления задержала гражданку Румынии Аллу С., — говорится в сообщении.

Также на основании европейского ордера на арест, выданного следственным судьей Федерального верховного суда от 17 февраля 2026 года в Эльде/Аликанте, испанскими правоохранительными органами был задержан гражданин Украины Сергей Н.

Одновременно были проведены обыски в жилых помещениях подозреваемых.

В прокуратуре заявили, что обвиняемые “подозреваются в том, что они действовали в интересах иностранной разведывательной службы”.

Согласно ордерам на арест, Сергей Н. с декабря 2025 года по заданию российской разведслужбы осуществлял наблюдение за лицом в Германии, которое поставляет дроны и комплектующие в Украину.

Он собирал информацию в интернете и проводил видеосъемку рабочего места этого лица.

После переезда Сергея Н. в Испанию его задачу, по крайней мере, с марта 2026 года выполняла Алла С.

Она прибыла по месту регистрации “цели” и осуществляла видеосъемку с помощью мобильного телефона.

— Эти действия, как считается, были подготовкой к дальнейшим секретным операциям против этого лица, — отмечается в сообщении.

