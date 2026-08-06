У Німеччині затримали 33-річного громадянина України, якого підозрюють у шпигунстві за оборонним підприємством на користь іноземної розвідувальної служби. За версією слідства, він фотографував територію підприємства для підготовки можливих диверсій.

Про це повідомили у спільній заяві Генеральної прокуратури Мюнхена та Баварського державного управління кримінальної поліції.

У Німеччині затримали українця: що відомо

Згідно з повідомленням, громадянина України затримали 2 серпня у федеральній землі Тюрингія.

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Чоловіку інкримінують шпигунську діяльність з метою диверсії. Наразі він перебуває під вартою в одній із виправних установ Баварії на підставі ордера на арешт, виданого Районним судом Мюнхена.

За даними слідства, існує серйозна підозра, що підозрюваний, діючи як так званий “агент низького рівня” за дорученням розвідувальної служби іноземної держави, у червні 2026 року сфотографував територію баварського оборонного підприємства з метою підготовки диверсійних дій.

Отримані знімки він передав замовнику.

За клопотанням Генеральної прокуратури Мюнхена 3 серпня слідчий суддя Районного суду Мюнхена видав ордер на арешт підозрюваного. Того ж дня документ йому вручили та привели у виконання.

Нагадаємо, з минулого року в Німеччині фіксують зростання випадків залучення спецслужбами Росії громадян України до диверсійної діяльності як “одноразових агентів”.

Джерело : Європейська правда

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