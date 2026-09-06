Российский диктатор Владимир Путин принимал в Москве спецпредставителей президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Переговоры между ними продолжались более трех часов.

Об этом сообщает Bloomberg.

Что заявил Путин о войне после встречи с представителями США

Несмотря на дипломатические контакты, Кремль не демонстрирует намерений отказываться от начальных захватнических целей.

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По данным источников Bloomberg, близких к московской верхушке, Путин готов остановить боевые действия исключительно на собственных условиях и выдвигает более жесткие требования, полагая, что сохраняет военное превосходство. Во время встречи российская сторона отдельно отмечала якобы “успехи” своих войск на фронте.

В то же время представитель Кремля назвал встречу со представителями президента США очень полезной. В издании утверждается, что это подготовило предпосылки для запланированной поездки Уиткоффа и Кушнера в Киев для встречи с украинским руководством.

Как отмечается, российская и американская команды обсудили предстоящие шаги и потенциальные экономические проекты. В то же время в Белом доме анонсировали детали планов на ближайшие недели, хотя сам президент США Дональд Трамп ранее лишь отметил, что его спецпредставители привезли предложение о прекращении войны.

Во время визита дипломатов стороны задекларировали временное взаимное прекращение авиаударов по столицам.

Президент Владимир Зеленский сообщил о разговоре с американскими представителями и подтвердил готовность Украины воздержаться от ударов по Москве до конца понедельника, ожидая аналогичного шага по Киеву.

Несмотря на заявления Путина о паузе в атаках на украинскую столицу, в Киеве звучали сирены, а в результате удара по Хмельницкой области получили ранения четыре человека.

Западные аналитики и дипломаты неоднозначно оценивают новенькую инициативу Вашингтона. Посол ЕС в США Йовита Нелюпшене критически отнеслась к тому, что посланники Трампа сначала посетили Москву, отметив, что переговоры следует начинать с союзниками.

Она уверена, что цели РФ остаются неизменными, поэтому приоритетом Европы является дальнейшая поддержка Украины для ее самозащиты.

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