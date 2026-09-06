Путин не изменил целей в войне после встречи с Уиткоффом и Кушнером — Bloomberg
- Путин провел в Москве более трехчасовых переговоров со спецпредставителями США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, однако Кремль до сих пор не намерен отказываться от своих военных целей.
- Несмотря на договоренность о временной паузе в ударах по столицам во время визита дипломатов в Киев, РФ выдвигает более жесткие требования и настаивает на остановке войны только на собственных условиях.
Российский диктатор Владимир Путин принимал в Москве спецпредставителей президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Переговоры между ними продолжались более трех часов.
Об этом сообщает Bloomberg.
Что заявил Путин о войне после встречи с представителями США
Несмотря на дипломатические контакты, Кремль не демонстрирует намерений отказываться от начальных захватнических целей.
По данным источников Bloomberg, близких к московской верхушке, Путин готов остановить боевые действия исключительно на собственных условиях и выдвигает более жесткие требования, полагая, что сохраняет военное превосходство. Во время встречи российская сторона отдельно отмечала якобы “успехи” своих войск на фронте.
В то же время представитель Кремля назвал встречу со представителями президента США очень полезной. В издании утверждается, что это подготовило предпосылки для запланированной поездки Уиткоффа и Кушнера в Киев для встречи с украинским руководством.
Как отмечается, российская и американская команды обсудили предстоящие шаги и потенциальные экономические проекты. В то же время в Белом доме анонсировали детали планов на ближайшие недели, хотя сам президент США Дональд Трамп ранее лишь отметил, что его спецпредставители привезли предложение о прекращении войны.
Во время визита дипломатов стороны задекларировали временное взаимное прекращение авиаударов по столицам.
Президент Владимир Зеленский сообщил о разговоре с американскими представителями и подтвердил готовность Украины воздержаться от ударов по Москве до конца понедельника, ожидая аналогичного шага по Киеву.
Несмотря на заявления Путина о паузе в атаках на украинскую столицу, в Киеве звучали сирены, а в результате удара по Хмельницкой области получили ранения четыре человека.
Западные аналитики и дипломаты неоднозначно оценивают новенькую инициативу Вашингтона. Посол ЕС в США Йовита Нелюпшене критически отнеслась к тому, что посланники Трампа сначала посетили Москву, отметив, что переговоры следует начинать с союзниками.
Она уверена, что цели РФ остаются неизменными, поэтому приоритетом Европы является дальнейшая поддержка Украины для ее самозащиты.