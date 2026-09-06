Російський диктатор Володимир Путін приймав у Москві спецпредставників президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера. Переговори між ними тривали понад три години.

Про це повідомляє Bloomberg.

Що заявив Путін щодо війни після зустрічі з представниками США

Попри дипломатичні контакти, Кремль не демонструє намірів відмовлятися від своїх початкових загарбницьких цілей.

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За даними джерел Bloomberg, близьких до московської верхівки, Путін готовий зупинити бойові дії виключно на власних умовах і висуває жорсткіші вимоги, вважаючи, що зберігає військову перевагу. Під час зустрічі російська сторона окремо наголошувала на нібито “успіхах” своїх військ на фронті.

Водночас речник Кремля назвав зустріч зі спепредставниками президента США дуже корисною. У виданні стверджують, що це підготувало передумови для запланованої поїздки Віткоффа та Кушнера до Києва для зустрічі з українським керівництвом.

Як зазначається, російська та американська команди обговорили майбутні кроки та потенційні економічні проєкти. Водночас у Білому домі анонсували деталі планів на найближчі тижні, хоча сам президент США Дональд Трамп раніше лише зазначив, що його спецпредставники привезли пропозицію щодо припинення війни.

На час візиту дипломатів сторони задекларували тимчасове взаємне припинення авіаударів по столицях.

Президент Володимир Зеленський повідомив про розмову з американськими представниками та підтвердив готовність України утриматися від ударів по Москві до кінця понеділка, очікуючи аналогічного кроку щодо Києва.

Попри заяви Путіна про паузу в атаках на українську столицю, в Києві лунали сирени, а внаслідок удару по Хмельницькій області зазнали поранень четверо людей.

Західні аналітики та дипломати неоднозначно оцінюють нову ініціативу Вашингтона. Посол ЄС у США Йовіта Нелюпшене критично поставилася до того, що посланці Трампа спочатку відвідали Москву, зауваживши, що переговори слід починати із союзниками.

Вона переконана, що цілі РФ залишаються незмінними, тому пріоритетом Європи є подальша підтримка України для її самозахисту.

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