В Кремле раскрыли детали переговоров Путина с Уиткоффом и Кушнером
- Разговор Владимира Путина со Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле длился более трех часов.
- Помощник российского диктатора Юрий Ушаков сделал первое заявление о ходе переговоров.
В Кремле завершилась встреча российского диктатора Владимира Путина со специальными посланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.
Об этом утром 6 сентября сообщили российские СМИ.
Встреча Путина с представителями президента США завершилась
— Разговор длился более трех часов, а точнее три часа десять минут. Он был содержательным, конструктивным, предельно откровенным и доверительным. Разговор по крайне серьезным вопросам продолжался как за рабочим столом, так и в неформальной обстановке за обеденным столом, — сказал помощник Путина Юрий Ушаков.
Он сделал ряд заявлений относительно содержания переговоров.
По словам Ушакова, Уиткофф и Кушнер заявили, что во время сегодняшних контактов в Киеве используют оценки Путина относительно возможных путей урегулирования войны.
Представители США основательно подготовились к визиту в Москву и сформулировали ряд соображений по урегулированию.
Путин и Трамп продолжат поддерживать личные контакты. Работа с участием Уиткоффа и Кушнера тоже продолжится.
Во время встречи с Уиткоффом и Кушнером Путин отметил якобы “успехи” российских войск в войне и заявил об уверенности в достижении поставленных целей.
Президент РФ во время переговоров с представителями президента США вновь подчеркнул необходимость устранения первопричин войны.
Переговоры касались не только Украины. Стороны обсудили возможность реализации крупных российско-американских проектов.
В российских пабликах появились кадры, на которых, предположительно, виден кортеж американских переговорщиков, покидающий территорию Кремля.
Что известно о визите Уиткоффа и Кушнера в Россию
Спецпосланники президента США прибыли в Кремль вечером 5 сентября, впоследствии начали переговоры с российским диктатором.
По информации российских СМИ, американских представителей сопровождал Кирилл Дмитриев, отвечающий за экономическое сотрудничество.
Путин заявил, что во время переговоров сторонам придется решить сложную ситуацию.
Встреча Уиткоффа и Кушнера с российским президентом проходила на фоне дипломатических усилий администрации Дональда Трампа, направленных на урегулирование войны России против Украины.
В последний раз американские представители приезжали в Москву в январе 2026 года. Тогда они провели переговоры с Путиным, которые проходили ночью и длились около четырех часов.
Новая поездка происходит в условиях существенных разногласий между сторонами относительно возможных условий завершения войны.
Путин требует от Украины территориальных уступок. В Киеве такие требования называют капитуляцией Украины.
Последний раунд переговоров между Украиной и Россией при посредничестве США состоялся в феврале. После начала войны США и Израиля против Ирана переговорный процесс фактически приостановили.
Президент Владимир Зеленский сообщил, что Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер 6 сентября посетят Киев после поездки в Москву.