В Кремле завершилась встреча российского диктатора Владимира Путина со специальными посланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Об этом утром 6 сентября сообщили российские СМИ.

Встреча Путина с представителями президента США завершилась

— Разговор длился более трех часов, а точнее три часа десять минут. Он был содержательным, конструктивным, предельно откровенным и доверительным. Разговор по крайне серьезным вопросам продолжался как за рабочим столом, так и в неформальной обстановке за обеденным столом, — сказал помощник Путина Юрий Ушаков.

Он сделал ряд заявлений относительно содержания переговоров.

Сейчас смотрят

По словам Ушакова, Уиткофф и Кушнер заявили, что во время сегодняшних контактов в Киеве используют оценки Путина относительно возможных путей урегулирования войны.

Представители США основательно подготовились к визиту в Москву и сформулировали ряд соображений по урегулированию.

Путин и Трамп продолжат поддерживать личные контакты. Работа с участием Уиткоффа и Кушнера тоже продолжится.

Во время встречи с Уиткоффом и Кушнером Путин отметил якобы “успехи” российских войск в войне и заявил об уверенности в достижении поставленных целей.

Президент РФ во время переговоров с представителями президента США вновь подчеркнул необходимость устранения первопричин войны.

Переговоры касались не только Украины. Стороны обсудили возможность реализации крупных российско-американских проектов.

В российских пабликах появились кадры, на которых, предположительно, виден кортеж американских переговорщиков, покидающий территорию Кремля.

Что известно о визите Уиткоффа и Кушнера в Россию

Спецпосланники президента США прибыли в Кремль вечером 5 сентября, впоследствии начали переговоры с российским диктатором.

По информации российских СМИ, американских представителей сопровождал Кирилл Дмитриев, отвечающий за экономическое сотрудничество.

Путин заявил, что во время переговоров сторонам придется решить сложную ситуацию.

Встреча Уиткоффа и Кушнера с российским президентом проходила на фоне дипломатических усилий администрации Дональда Трампа, направленных на урегулирование войны России против Украины.

В последний раз американские представители приезжали в Москву в январе 2026 года. Тогда они провели переговоры с Путиным, которые проходили ночью и длились около четырех часов.

Новая поездка происходит в условиях существенных разногласий между сторонами относительно возможных условий завершения войны.

Путин требует от Украины территориальных уступок. В Киеве такие требования называют капитуляцией Украины.

Последний раунд переговоров между Украиной и Россией при посредничестве США состоялся в феврале. После начала войны США и Израиля против Ирана переговорный процесс фактически приостановили.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер 6 сентября посетят Киев после поездки в Москву.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.