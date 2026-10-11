В Саудовской Аравии вблизи столицы Эр-Рияд 10 октября йеменские хуситы напали на международный аэропорт имени короля Халида. По меньшей мере 12 человек погибли и более 300 получили ранения.

Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на Генеральное управление гражданской авиации Саудовской Аравии (GACA).

Нападение хуситов на аэропорт Эр-Рияда

По данным GACA, среди жертв четверо граждан Саудовской Аравии, двое граждан Бангладеш и по одному человеку из США, Иордании, Палестины, Сирии, Судана и Египта. По последним данным, по меньшей мере 309 человек получили ранения. Некоторые из пострадавших госпитализированы в критическое состояние.

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Сообщается, что это уже третье нападение хуситов на международный аэропорт на этой неделе. Предыдущее нападение произошло в четверг, в результате атаки погибли по меньшей мере трое граждан Саудовской Аравии.

Спикер коалиции Саудовской Аравии, ведущей боевые действия в Йемене, генерал-майор Турки аль-Малки подтвердил еще один инцидент, сообщив, что снаряд упал вблизи международного аэропорта имени короля Фахда в Даммаме.

Эти нападения произошли на фоне обострения боевых действий в Йемене, где силы коалиции борются с поддерживаемыми Ираном хуситами за контроль над страной.

Хуситы заявили, что авиалайнерам следует избегать воздушного пространства Саудовской Аравии, объявив его зоной своей военной операции.

Президент США Дональд Трамп назвал нападения на аэропорты ужасающими и заявил, что оценивает, стоит ли США присоединяться к войне против хуситов.

Ряд иностранных посольств в Эр-Рияде, в том числе дипломатических учреждений США, Великобритании, Ирландии и Канады, издал рекомендации своим гражданам в Саудовской Аравии.

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