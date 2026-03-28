Йеменские хуситы обстреляли Израиль баллистическими ракетами
Йеменские хуситы утром 28 марта нанесли ракетный удар по югу Израиля, заявив о поражении военных объектов.
Об этом сообщает Times of Israel.
Атака хуситов по Израилю: что известно
По данным группировки, удар был нанесен баллистическими ракетами по «важным военным объектам» Израиля.
Хуситы взяли на себя ответственность за атаку и заявили, что она является частью их ответа на действия США и Израиля против Ирана и его союзников.
Группировка также подчеркнула, что готова продолжать такие действия в случае дальнейшей эскалации.
Армия обороны Израиля сообщила, что одна ракета, запущенная с территории Йемена, была успешно перехвачена силами противовоздушной обороны.
Информации о разрушениях или пострадавших пока не поступало.
По данным СМИ, накануне атаки представитель группировки Яхья Сари заявил, что хуситы готовы к военному вмешательству, если атаки против Ирана и так называемой “оси сопротивления” будут продолжаться.
Он призвал к прекращению ударов по Ирану, Ливану, Ираку и палестинским территориям, а также к выполнению соглашения о прекращении огня в секторе Газа.