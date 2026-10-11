У Саудівській Аравії поблизу столиці Ер-Ріяд 10 жовтня єменські хусити напали на міжнародний аеропорт імені короля Халіда. Щонайменше 12 людей загинуло та понад 300 дістали поранення.

Про це повідомляє Al Jazeera із посиланням на Генеральне управління цивільної авіації Саудівської Аравії (GACA).

Напад хуситів на аеропорт Ер-Ріяда

За даними GACA, серед жертв: четверо громадян Саудівської Аравії, двоє громадян Бангладеш та по одній людині з США, Йорданії, Палестини, Сирії, Судану та Єгипту. За останніми даними, щонайменше 309 людей отримали поранення. Деякі з постраждалих госпіталізовані у критичному стані.

Зараз дивляться

Повідомляється, що це вже третій напад хуситів на міжнародний аеропорт цього тижня. Попередній напад стався у четвер, в результаті атаки загинуло щонайменше троє громадян Саудівської Аравії.

Речник коаліції Саудівської Аравії, яка веде бойові дії в Ємені, генерал-майор Туркі аль-Малкі підтвердив ще один інцидент, повідомивши, що снаряд упав поблизу міжнародного аеропорту імені короля Фахда в Даммамі.

Ці напади сталися на тлі загострення бойових дій у Ємені, де сили коаліції борються з хуситами, яких підтримує Іран, за контроль над країною.

Хусити заявили, що авіалайнерам слід уникати повітряного простору Саудівської Аравії, оголосивши його зоною своїй військових операцій.

Президент США Дональд Трамп назвав напади на аеропорти жахливими і заявив, що оцінює, чи варто США приєднуватися до війни проти хуситів.

Низка іноземних посольств в Ер-Ріяді, зокрема дипломатичних установ США, Великої Британії, Ірландії та Канади, видала рекомендації своїм громадянам у Саудівській Аравії.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.