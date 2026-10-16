Европейский Союз продолжает работу над 22-м пакетом санкций против России. В Брюсселе отмечают, что Москва не придерживалась инициативы энергетического перемирия, а прибегла к дальнейшей эскалации.

Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в пятницу, 16 октября, перед началом заседания Европейского совета, в ходе которого лидеры ЕС будут обсуждать дальнейшую поддержку Украины.

Санкции против России: что заявила фон дер Ляйен

По словам Урсулы фон дер Ляйен, Евросоюз поддержал инициативу президента США Дональда Трампа по энергетическому перемирию. Однако Россия не придерживалась его условий.

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— Мы поддержали инициативу президента Трампа по энергетическому перемирию, но видим, что Россия его не придерживалась — ни минуты. РФ прибегла к эскалации, поэтому мы должны усилить давление на нее, — подчеркнула президент Еврокомиссии.

Она также подтвердила, что работа над 22-м пакетом санкций продолжается. По ее словам, Евросоюз не планирует отменять уже введенные ограничения, пока Россия не прекратит войну.

— Одно можно сказать наверняка: мы не отменим никакие санкции, пока Россия не прекратит войну, — заверила Урсула фон дер Ляйен.

ЕС обсудит финансовые потребности Украины на 2026-2027 годы

Отдельной темой заседания Европейского совета станет финансовая и бюджетная поддержка Украины.

Как отметила Урсула фон дер Ляйен, европейские лидеры обсудят потребности Украинского государства не только на 2026 год, но и на 2027 год.

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