Президент Дональд Трамп подверг критике возобновление ударов Украины по российским НПЗ и заявил, что договариваться с президентом Владимиром Зеленским сложнее, чем с российским диктатором Путиным.

Об этом он сказал в интервью телеканалу Newsmax.

Трамп раскритиковал Зеленского и удары по НПЗ

В четверг Украина возобновила удары по российской нефтяной инфраструктуре. Это произошло после того, как Зеленский обвинил Москву в продолжении атак на украинские энергетические объекты, несмотря на объявленное Трампом прекращение огня.

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– Зеленский – не тот, с кем нам легко иметь дело. Он не желает договариваться. Он говорит, что хочет, но на самом деле нет. Нет, я не в восторге от Зеленского, – отметил Трамп.

По сообщениям российских официальных лиц, дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в Рязанской области. Там зафиксирован пожар.

Ранее Зеленский в интервью газете Financial Times заявил, что Украина в течение трех дней не атаковала российские НПЗ после того, как в воскресенье Трамп в одностороннем порядке объявил об энергетическом перемирии. В то же время российские удары по украинским энергетическим объектам не прекратились.

Комментируя возобновление украинских ударов, Трамп отметил, что они ведут к росту мировых цен на энергоносители.

— Если вы говорите мне, что Зеленский снова обстреливает нефтеперерабатывающие заводы, то все, чего он добивается, — это повышение мировых цен на нефть. Есть множество других целей… Есть много объектов, по которым можно нанести удар. Но когда он атакует заводы, где производят дизельное топливо — а оно нужно и нам, и всему миру, — то он оказывает миру медвежью услугу, — сказал американский президент.

В преддверии промежуточных выборов в Конгресс 3 ноября Трамп пытался снизить цены на энергоносители путем заключения соглашения с Путиным по закупке российского дизеля.

Зеленский раскритиковал этот шаг, отметив, что он будет подпитывать российскую военную машину. Также произошло еще два эпизода. Президент сообщил, что США не предоставили разведданные о запуске Россией ударивших по Киеву баллистических ракет, а также ограничили доступ к спутниковой связи Starlink. В Силах обороны заявили, что это повлияло на некоторые наши операции.

В интервью британскому телеведущему Пирсу Моргану Зеленский признался, что действия Трампа заставили его чувствовать себя преданным.

— Больно, когда президент Трамп выбирает одну из сторон, и это не наша сторона. Но нас устраивает, если он занимает нейтральную позицию, — сказал Зеленский.

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