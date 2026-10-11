Президент США Дональд Трамп 11 октября заявил о начале энергетического перемирия между Украиной и Россией. По его словам, обе стороны якобы договорились прекратить удары по энергетической инфраструктуре.

Об этом американский лидер написал в соцсети Truth Social.

Трамп заявил об энергетическом перемирии

Дональд Трамп сообщил, что договоренность о прекращении ударов вступает в силу немедленно.

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— Немедленно вступает в силу энергетическое перемирие в войне между Россией и Украиной. Обе стороны согласились. Не нарушайте его!, – написал президент США.

Президент Украины Владимир Зеленский 11 октября в комментарии изданию Axios заявил, что сообщение Трампа об энергетическом перемирии стало для него неожиданностью.

Однако украинский лидер заверил, что Киев согласится прекратить огонь, если на такой шаг пойдет Москва.

— Объявление об энергетическом перемирии стало для меня новостью. Но если россияне соглашаются на перемирие, Украина тоже согласится, – сказал Зеленский в комментарии Axios.

Напомним, Владимир Зеленский заявил о готовности организовать выборы в Украине, если российский диктатор Владимир Путин согласится на полное прекращение огня сроком на 60 дней.

Вчера Дональд Трамп призвал украинцев “избрать нового лидера”, поскольку Зеленский “не заключает сделок”.

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