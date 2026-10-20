По состоянию на 20 октября 2026 года ситуация с лотереей Green Card 2027 остается неопределенной. Регистрация, которая должна была состояться осенью 2025 года, так и не открылась. Государственный департамент США объяснил задержку изменениями в процедуре подачи заявок, но не назвал конкретную дату начала регистрации.

Позже администрация Дональда Трампа приостановила программу, сославшись на вопросы безопасности. Теперь проведение лотереи зависит от исполнения судебного решения, которое обязывает американские власти открыть прием анкет.

Факты ICTV выясняли, почему задержали Green Card 2027, когда подавать заявку, какие правила могут измениться и что известно о дальнейшей судьбе лотереи.

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Green Card 2027: что известно и почему задержали регистрацию

Программа Diversity Visa дает гражданам стран с относительно низким уровнем иммиграции в США возможность участвовать в отборе на получение иммиграционной визы. Ежегодно по программе предусматривается до 55 тыс. виз. Для отобранных участников, которые соответствуют всем требованиям, это один из способов получить право на постоянное проживание в Соединенных Штатах.

Напомним, что лотерея DV-2026 принимала заявки со 2 октября по 7 ноября 2024 года. Регистрация на DV-2027 должна была пройти осенью 2025-го, однако ее так и не открыли.

5 ноября 2025 года Государственный департамент США сообщил об изменениях в процедуре подачи заявок. В сообщении ведомство указало, что объявит дату начала регистрации и публикации результатов, как только это станет возможным. Однако конкретных сроков участники так и не получили.

В декабре 2025 года Госдепартамент приостановил выдачу иммиграционных виз по программе Diversity Visa. Администрация Трампа объяснила это необходимостью пересмотреть процедуры проверки заявителей после стрельбы в Университете Брауна и убийства профессора Массачусетского технологического института. По данным американских властей, подозреваемый в этих преступлениях ранее въехал в США по программе Diversity Visa.

Из-за длительной задержки иммиграционная юридическая фирма Red Eagle Law обратилась в суд. 14 октября 2026 года федеральная судья в Калифорнии обязала Госдепартамент провести лотерею DV-2027. После этого стороны попросили изменить первоначальные сроки открытия регистрации, установленные 18 октября, и суд согласился предоставить ведомству больше времени.

Green Card 2027: когда подавать заявку

По решению суда Государственный департамент США должен опубликовать правила и даты регистрации не позднее 29 октября 2026 года. Прием заявок должен начаться не позднее 1 ноября и продлиться 30 дней.

Основные сроки:

До 29 октября 2026 года Госдепартамент должен опубликовать информацию о регистрации, сроках подачи анкет и требованиях к участникам.

Не позднее 1 ноября 2026 года должен открыться прием заявок на Green Card 2027.

30 дней — период, в течение которого участники смогут подать анкеты.

До 3 декабря 2026 года ведомство должно сообщить результаты отбора.

Это предельные сроки, установленные судом. Окончательный график должен опубликовать Государственный департамент США.

Подать анкету можно будет через официальный портал dvprogram.state.gov, когда на нем откроют регистрацию для DV-2027. До этого не стоит пользоваться сторонними сайтами, которые предлагают якобы зарегистрировать участника заранее.

Green Card 2027: какие новые правила могут ввести

Из-за задержки регистрации участникам придется учитывать не только измененные сроки, но и новые требования к подаче анкеты. Инструкции для DV-2027, вероятно, будут предусматривать сбор в размере $1 за регистрацию и требование иметь действующий паспорт.

Окончательные правила должен опубликовать Государственный департамент США.

Участие в лотерее не гарантирует получение Green Card. Даже после отбора заявитель должен пройти необходимые проверки, подтвердить соответствие требованиям программы и получить иммиграционную визу.

Что будет с победителями Green Card 2027

Из-за позднего старта на прохождение следующих этапов останется меньше времени. После публикации результатов отобранным участникам нужно будет заполнить иммиграционную анкету, подготовить документы, пройти проверки и собеседование в консульстве.

Визы по программе DV-2027 должны быть выданы в рамках соответствующего финансового года США, который заканчивается 30 сентября 2027 года.

Поэтому отобранным участникам придется оперативно следить за сообщениями Госдепартамента и готовить документы в соответствии с требованиями.

Правительство США может обжаловать судебное решение. Дальнейшее разбирательство способно повлиять на ход программы.

Состоится ли Green Card 2027

Суд обязал Госдепартамент провести лотерею DV-2027 и установил сроки публикации правил, открытия регистрации и объявления результатов. Однако по состоянию на 20 октября 2026 года прием заявок еще не открыт, а окончательных инструкций ведомства нет.

Таким образом, дальнейшая судьба лотереи Green Card 2027 (DV-2027) зависит от исполнения судебного решения и последующих действий американских властей.

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