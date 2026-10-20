Станом на 20 жовтня 2026 року ситуація з лотереєю Green Card 2027 залишається невизначеною. Реєстрація, яка мала відбутися восени 2025 року, так і не відкрилася. Державний департамент США пояснив затримку змінами в процедурі подання заявок, але не назвав конкретної дати старту.

Згодом адміністрація Дональда Трампа призупинила програму, пославшись на питання безпеки. Тепер проведення лотереї залежить від виконання судового рішення, яке зобов’язує американську владу відкрити приймання анкет.

Факти ICTV з’ясовували, чому затримали Green Card 2027, коли подавати заявку, які правила можуть змінитися та що відомо про подальшу долю лотереї.

Зараз дивляться

Green Card 2027: що відомо та чому затримали реєстрацію

Програма Diversity Visa дає громадянам країн із відносно низьким рівнем імміграції до США можливість взяти участь у відборі на отримання імміграційної візи. Щороку вона передбачає до 55 тис. віз. Для відібраних учасників, які відповідають усім вимогам, це один зі шляхів отримати право на постійне проживання у Сполучених Штатах.

Нагадаємо, що лотерея DV-2026 приймала заявки з 2 жовтня до 7 листопада 2024 року. Натомість реєстрація на DV-2027 мала відбутися восени 2025-го, але її не відкрили взагалі.

5 листопада 2025 року Державний департамент США повідомив про зміни в процедурі подання заявок. У повідомленні відомство зазначило, що оголосить дату початку реєстрації та дату оприлюднення результатів, щойно це стане можливим. Проте конкретних строків учасники так і не отримали.

У грудні 2025 року Держдепартамент призупинив видавання імміграційних віз за програмою Diversity Visa. Влада Трампа пояснила це необхідністю переглянути процедури перевірки заявників після стрілянини в Університеті Брауна та вбивства професора Массачусетського технологічного інституту. Адже підозрюваний у цих злочинах раніше потрапив до США за програмою Diversity Visa.

Через тривалу затримку імміграційна юридична фірма Red Eagle Law звернулася до суду. 14 жовтня 2026 року федеральна суддя Каліфорнії зобов’язала Держдепартамент провести лотерею DV-2027. Після цього сторони попросили змінити початкові строки відкриття (18 жовтня), і суд погодився надати відомству більше часу.

Green Card 2027: коли подавати заявку

За вироком суду Державний департамент США має оприлюднити правила та дати реєстрації не пізніше 29 жовтня 2026 року. Прийом заявок повинен розпочатися не пізніше 1 листопада та тривати 30 днів.

Основні строки такі:

До 29 жовтня 2026 року Держдепартамент має опублікувати інформацію про реєстрацію, строки подання анкет і вимоги до учасників.

Не пізніше 1 листопада 2026 року має відкритися прийом заявок на Green Card 2027.

30 днів — період, протягом якого учасники зможуть подати анкети.

До 3 грудня 2026 року відомство має повідомити про результати відбору.

Це граничні строки, визначені судом. Остаточний графік має опублікувати Держдепартамент США.

Подавати анкету потрібно буде через офіційний портал dvprogram.state.gov, коли його відкриють для DV-2027. До цього моменту не варто користуватися сторонніми сайтами, які пропонують нібито зареєструвати учасника заздалегідь.

Green Card 2027: які нові правила можуть запровадити

Через затримку реєстрації учасникам доведеться врахувати не лише змінені строки, а й нові вимоги до подання анкети. Інструкції для DV-2027, імовірно, передбачатимуть збір у розмірі $1 за реєстрацію та вимогу мати чинний паспорт.

Остаточні правила мають бути оприлюднені Держдепартаментом США.

Участь у лотереї не гарантує отримання Green Card. Навіть після відбору заявник має пройти необхідні перевірки, підтвердити відповідність вимогам програми та отримати імміграційну візу.

Що буде з переможцями Green Card 2027

Через пізній старт на проходження наступних етапів залишиться менше часу. Після оголошення результатів відібраним учасникам потрібно буде заповнити імміграційну анкету, підготувати документи, пройти перевірки та співбесіду в консульстві.

Візи за програмою DV-2027 мають бути видані в межах відповідного фінансового року США, який завершується 30 вересня 2027 року.

Тому відібраним учасникам потрібно буде оперативно стежити за повідомленнями Держдепартаменту та готувати документи відповідно до вимог.

Уряд США може оскаржити судове рішення. Подальший судовий розгляд здатен вплинути на перебіг програми.

Чи відбудеться Green Card 2027

Суд зобов’язав Держдепартамент провести лотерею DV-2027 і встановив строки для оголошення правил, відкриття реєстрації та повідомлення результатів. Однак станом на 20 жовтня 2026 року прийом заявок ще не відкритий, а остаточних інструкцій відомства немає.

Отже, тепер доля лотереї Green Card 2026 (DV-2027) залежить від виконання судового рішення та подальших дій американської влади.

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