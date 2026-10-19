Проблемы с передачей Украине информации о запусках российских баллистических ракет могли быть связаны с программным сбоем в системе раннего предупреждения.

Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Марко Рубио, которое опубликовал корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алекс Рауфоглу.

Почему США не предупредили Украину о баллистике

По словам Марко Рубио, несколько ночей назад возникла программная проблема, связанная с системой раннего предупреждения Украины о ракетных угрозах.

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Сейчас обстоятельства сбоя изучает Европейское командование Вооруженных сил США (EUCOM).

В то же время госсекретарь подчеркнул, что у него нет информации о причинах отсутствия предупреждения во время последней ночной атаки.

— Я не знаю, что произошло прошлой ночью. Несколько ночей назад возникла программная проблема, связанная с системой раннего предупреждения Украины. Европейское командование ВС США изучает этот вопрос. Я не могу комментировать то, что произошло прошлой ночью, — заявил Рубио.

Госсекретарь США также опроверг информацию о том, что Вашингтон якобы приостановил обмен разведывательными данными с Украиной.

WATCH!! “What happened last night I don’t know exactly” — Rubio tells me he can’t confirm reports that Kyiv received no early warning before Russian ballistic missiles struck Kyiv overnight, citing a lack of information. He acknowledged a separate early-warning system software issue days earlier, but said the U.S. has not changed its diplomatic footprint in Kyiv 👇 — Alex Raufoglu (@ralexdc) October 19, 2026

По его словам, никакого решения о прекращении передачи соответствующей информации не принималось.

Рубио выразил удивление по поводу заявлений президента Украины Владимира Зеленского о проблемах с получением разведданных и усомнился в источниках этой информации.

— Я не знаю, откуда он берет эту информацию и почему говорит об этом прессе. Вам стоит вернуться и спросить его об этом. Никакой приостановки не было, — сказал госсекретарь.

По словам Рубио, именно прекращение боевых действий должно оставаться главным приоритетом для Украины, США и России.

Ранее начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что в ночь на 19 октября Россия дважды атаковала Украину баллистическими ракетами.

Первый удар произошел около 23:00, второй — примерно в 03:00.

По словам Игната, во время первого запуска Воздушные силы не получили информации от международных партнеров. Зато перед второй атакой соответствующее предупреждение поступило.

Представитель Воздушных сил отметил, что украинские эксперты вместе с партнерами выясняют причины проблем с оповещением.