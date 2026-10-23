Нидерландская разведка якобы обнаружила секретные финансовые договоренности зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера с руководством ОАЭ и Саудовской Аравии. Речь идет о банковских счетах, через которые могли перевести не менее $2 млрд.

Об этом пишет Vanity Fair, ссылаясь на фрагмент еще не опубликованной книги журналиста Мэтью Коула.

Кушнер фигурирует в скандале о возможных переводах $2 млрд

По его данным, в конце 2017 года нидерландские спецслужбы получили доступ к материалам российского хакера, связанного с ГРУ, среди которых были снимки экрана iPhone Кушнера. Впоследствии разведчики вроде бы смогли самостоятельно отслеживать информацию на его телефоне.

Сейчас смотрят

Журналист утверждает, что лидеры ОАЭ и Саудовской Аравии предлагали создать фонд более $10 млрд для поддержки внешнеполитических целей администрации Трампа. В частности, рассматривалось финансирование строительства стены на границе США с Мексикой.

Хотя первоначальный план не реализовали, по меньшей мере, $2 млрд якобы направили на счета, к которым Кушнер имел доступ.

По версии Коула, на один из счетов в First Abu Dhabi Bank через Азербайджан передали около $750 млн. Средства могли использовать для тайных внешнеполитических операций на Ближнем Востоке.

Еще около $1 млрд якобы перевели из ОАЭ в Израиль. Источники журналиста предполагают, что эти деньги могли предназначаться для личной выгоды Кушнера, а затем часть средств перевели на счета на Кипре.

Кроме того, Кушнер якобы способствовал тайной оборонительной договоренности между ОАЭ и Израилем, которая предусматривала защиту Эмиратов в случае масштабного нападения на Иран.

Реакция Кушнера на обвинение

Джаред Кушнер категорически отрицал обвинения, назвав их ложными. Он подчеркнул, что журналист не предоставил банковских выписок, подтверждений переводов или других доказательств.

По словам Кушнера, его деятельность не раз проверяли Конгресс США и специальный прокурор, однако никаких подобных фактов не обнаружили.

Адвокат Кушнера Чад Мизелл также отрицал существование упомянутых счетов и сообщил, что рассматривает возможность судебного иска.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.