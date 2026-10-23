Нідерландська розвідка нібито виявила таємні фінансові домовленості зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера з керівництвом ОАЕ та Саудівської Аравії. Йдеться про банківські рахунки, через які могли переказати щонайменше $2 млрд.

Про це пише Vanity Fair, посилаючись на фрагмент ще не опублікованої книги журналіста Метью Коула.

Кушнер фігурує у скандалі про можливі перекази $2 млрд

За його даними, наприкінці 2017 року нідерландські спецслужби отримали доступ до матеріалів російського хакера, пов’язаного з ГРУ, серед яких були знімки екрана iPhone Кушнера. Згодом розвідники нібито змогли самостійно відстежувати інформацію на його телефоні.

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Журналіст стверджує, що лідери ОАЕ та Саудівської Аравії пропонували створити фонд на понад $10 млрд для підтримки зовнішньополітичних цілей адміністрації Трампа. Зокрема, розглядали фінансування будівництва стіни на кордоні США з Мексикою.

Хоча початковий план не реалізували, щонайменше $2 млрд нібито спрямували на рахунки, до яких Кушнер мав доступ.

За версією Коула, на один із рахунків у First Abu Dhabi Bank через Азербайджан переказали близько $750 млн. Кошти могли використовувати для таємних зовнішньополітичних операцій на Близькому Сході.

Ще близько $1 млрд нібито переказали з ОАЕ до Ізраїлю. Джерела журналіста припускають, що ці гроші могли призначатися для особистої вигоди Кушнера, а згодом частину коштів перевели на рахунки на Кіпрі.

Крім того, Кушнер нібито сприяв таємній оборонній домовленості між ОАЕ та Ізраїлем, яка передбачала захист Еміратів у разі масштабного нападу Ірану.

Реакція Кушнера на звинувачення

Джаред Кушнер категорично заперечив звинувачення, назвавши їх неправдивими. Він наголосив, що журналіст не надав банківських виписок, підтверджень переказів або інших доказів.

За словами Кушнера, його діяльність неодноразово перевіряли Конгрес США та спеціальний прокурор, однак жодних подібних фактів не виявили.

Адвокат Кушнера Чад Мізелл також заперечив існування згаданих рахунків і повідомив, що розглядає можливість судового позову.

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