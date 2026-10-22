Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон предположила, что у президента России Владимира Путина может быть компромат на американского лидера Дональда Трампа. По ее мнению, именно этим можно объяснить уступки Вашингтона Москве.

Об этом говорится в заявлении Клинтон в подкасте High Stakes, которое она ведет вместе с журналисткой Карой Свишер.

Клинтон рассказала о возможных причинах уступок Трампа России

Во время разговора Свишер поинтересовалась, почему Трамп решил ослабить давление на Россию. Среди возможных причин Клинтон назвала наличие у Путина компрометирующих материалов в отношении президента США.

Сейчас смотрят

— Я до сих пор считаю, что у Путина есть что-то на Трампа, — сказала она.

По ее словам, это могут быть фотографии, видеозаписи или другая информация, которую Кремль способен использовать для воздействия на Трампа.

Как один из аргументов в пользу своей версии, Клинтон привела нежелание американского президента обнародовать материалы дела Джеффри Эпштейна.

По ее убеждению, Трамп может пытаться сохранять благосклонность Путина, опасаясь разглашения компромата. В то же время, доказательств существования таких материалов Клинтон не представила.

Бывший госсекретарь также повторила свой тезис о том, что Трамп является марионеткой Путина. Она напомнила, что высказывала подобные обвинения еще во время президентских дебатах 2016 года, когда сама баллотировалась на должность главы Белого дома.

Кроме того, Клинтон предположила, что Трамп стремится разделить мир на сферы влияния между тремя государствами. По ее версии США могли бы контролировать Северную и Южную Америку, Россия — Европу и собственный регион, а Китай во главе с Си Цзиньпином — остальной мир.

В то же время, она предостерегла, что территориальные амбиции Путина не ограничиваются Украиной и российский лидер может продолжить экспансию.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.