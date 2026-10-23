Белый дом заявил о договоренности между Россией и Украиной о временном прекращении огня в Олешках в Херсонской области. Перемирие должно обеспечить доставку гуманитарной помощи и эвакуацию мирных жителей через безопасный коридор.

Такую информацию опубликовала пресс-служба Белого дома 23 октября.

Мелания Трамп заявила о прекращении огня в Олешках

Первая леди Мелания Трамп добилась временного прекращения огня между Россией и Украиной в городе Олешки Херсонской области.

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Отмечается, что Украина и РФ согласились временно прекратить все боевые действия в Олешках, чтобы обеспечить поступление гуманитарной помощи и подготовить эвакуацию гражданского населения через определенный безопасный коридор.

Локальное прекращение огня вступит в силу 29 октября 2026 года.

— Ситуация в Олешках критическая. Олешки — прифронтовой город, который находится на грани катастрофы. Среди тех, кто остался в Олешках, преимущественно пожилые люди, которые срочно нуждаются в медицинской помощи, лекарствах, еде и чистой воде, — заявила первая леди.

По ее словам, у жителей Олешек ограниченный доступ к электроэнергии, они живут среди заминированных дорог и регулярно подвергаются военным атакам.

Пресс-служба Белого дома утверждает, что Мелания Трамп и ее представитель работали с руководством России и Украины, чтобы определить условия локального прекращения огня.

Первая леди инициировала переговоры с обеими странами и согласовала цели договоренности, технические процедуры, сроки, порядок действий и условия.

— Гражданские представители гражданских властей обеих стран совместно будут работать над тем, чтобы посетить жителей Олешек в их домах и определить, какая помощь им необходима. Жители, которые хотят эвакуироваться, получат скоординированную поддержку и транспорт до выбранного ими места назначения. Ожидаю, что часть людей захочет уехать в Россию, а часть — в Украину, — заявила первая леди.

По ее словам, также удалось привлечь непредвзятую американскую медиаорганизацию, которая будет сопровождать российские и украинские команды на местах и документировать их работу на протяжении всего процесса.

О критической ситуации в Олешках Мелания Трамп узнала во время частной беседы на мероприятии Fostering the Future Together, которое состоялось в Нью-Йорке в рамках 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

— Мы с моим представителем немедленно задействовали канал коммуникации, который наладили с Россией и Украиной во время предыдущих шести воссоединений 34 детей с их семьями. Обе страны оперативно назначили команды для координации сложных технических процессов, в том числе разминирования. С тех пор все стороны работают круглосуточно, — рассказала первая леди.

Олешки расположены на юге Украины, напротив Херсона, на другом берегу реки Днепр. До войны в Олешках проживало около 24 тыс. человек. Сейчас, по оценкам, в городе осталось от 1,7 тыс. до 2 тыс. жителей и примерно 50 детей.

С начала полномасштабной войны город остается на линии фронта, значительная часть его населения была вынуждена покинуть дома или эвакуироваться. После разрушения Каховской плотины было затоплено около 90% его территории.

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