Украина работает над разблокированием маршрута во временно оккупированные Олешки на левом берегу Херсонщины, где из-за действий российских оккупантов в ловушке оказались взрослые и дети. Люди остаются без еды и необходимых для жизни вещей.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью британскому предпринимателю и ведущему подкасту The Diary of a CEO Стивену Бартлетту, комментируя ситуацию на Юге страны.

Ситуация в Олешках

По словам Зеленского, значительная часть южных территорий Украины, в частности Приазовье, до сих пор находится под российской оккупацией.

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— В Олешках сейчас в ловушке оказались взрослые и дети — без еды, без ничего. Россияне их не выпускают. Сейчас мы работаем над тем, чтобы разблокировать это место, – подчеркнул глава государства.

Зеленский также пояснил, что Херсон остается под постоянной угрозой российских ударов из-за географического положения города и присутствия оккупационных войск на левом берегу Днепра.

— Херсон разделен по реке Днепр. Наши люди живут на одном берегу, а враг – на другом. Именно поэтому оккупанты обстреливают Херсон, — отметил президент.

В то же время он подчеркнул, что, несмотря на оккупацию части Херсонской области, российским войскам так не удалось захватить сам город Херсон.

Стоит отметить, что ситуацию в оккупированных Олешках обсуждали во время переговоров в Осло 20 октября.

Напомним, что 27 сентября стало известно об успешной операции Сил обороны – украинские дроны доставили в Олешки около 4 тонн еды. 4 октября сообщалось об успешной доставке почти 400 посылок с продуктами, лекарствами и т. п.

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