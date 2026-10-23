Білий дім заявив про домовленість між Росією та Україною щодо тимчасового припинення вогню в Олешках на Херсонщині. Перемир’я має забезпечити доставку гуманітарної допомоги та евакуацію мирних жителів через безпечний коридор.

Таку інформацію оприлюднила пресслужба Білого дому 23 жовтня.

Меланія Трамп заявила про припинення вогню в Олешках

Перша леді Меланія Трамп домоглася тимчасового припинення вогню між Росією та Україною у місті Олешки Херсонської області.

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Зазначається, що Україна та РФ погодилися тимчасово припинити всі бойові дії в Олешках, щоб забезпечити надходження гуманітарної допомоги та підготувати евакуацію цивільного населення через визначений безпечний коридор.

Локальне припинення вогню набуде чинності 29 жовтня 2026 року.

– Ситуація в Олешках критична. Олешки – прифронтове місто, яке перебуває на межі катастрофи. Серед тих, хто залишився в Олешках, переважно люди похилого віку, які терміново потребують медичної допомоги, ліків, їжі та чистої води, – заявила перша леді.

За її словами, жителі Олешок мають обмежений доступ до електроенергії, живуть серед замінованих доріг і регулярно зазнають військових атак.

Пресслужба Білого дому стверджує, що Меланія Трамп та її представник працювали з керівництвом Росії та України, щоб визначити умови локального припинення вогню.

Перша леді ініціювала переговори з обома країнами та узгодила між сторонами цілі домовленості, технічні процедури, строки, порядок дій та умови.

– Цивільні представники цивільної влади обох країн спільно працюватимуть над тим, щоб відвідати жителів Олешок у їхніх домівках і визначити, якої допомоги вони потребують. Жителі, які бажають евакуюватися, отримають скоординовану підтримку та транспорт до обраного ними місця призначення. Очікую, що частина людей захоче виїхати до Росії, а частина – до України, – заявила перша леді.

За її словами, також вдалося залучити неупереджену американську медіаорганізацію, яка супроводжуватиме російські та українські команди на місцях і документуватиме їхню роботу протягом усього процесу.

Про критичну ситуацію в Олешках Меланія Трамп дізналася під час приватної розмови на заході Fostering the Future Together, який відбувся в Нью-Йорку в межах 81-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

– Ми з моїм представником негайно задіяли канал комунікації, який налагодили з Росією та Україною під час попередніх шести возз’єднань 34 дітей із їхніми родинами. Обидві країни оперативно призначили команди для координації складних технічних процесів, зокрема розмінування. Відтоді всі сторони працюють цілодобово, – розповіла перша леді.

Олешки розташовані на півдні України, навпроти Херсона, на іншому березі річки Дніпро. До війни в Олешках проживало близько 24 тис. людей. Нині, за оцінками, у місті залишилося від 1,7 тис. до 2 тис. жителів та приблизно 50 дітей.

Від початку повномасштабної війни місто залишається на лінії фронту, значна частина його населення була змушена покинути домівки або евакуюватися. Після руйнування Каховської греблі було затоплено близько 90% його території.

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