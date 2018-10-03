Президент РФ Владимир Путин назвал Сергея Скрипаля подонком и предателем.

Об этом он заявил на заседании форума Российская энергетическая неделя, передает Интерфакс.

– Некоторые информационные источники проталкивают мысль, что господин Скрипаль – чуть ли не правозащитник. Он просто шпион, предатель Родины. Он просто подонок, вот и все, – сказал он.

Путин удивился ситуации вокруг Скрипалей и назвал происходящее бредом.

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– Я иногда смотрю на то, что происходит вокруг этого дела, и просто удивляюсь. Приехали какие-то мужики и начали травить там бомжей у вас. Это что за бред? В очистке, что ли, они работают? — так он прокомментировал смерть бездомного при отравлении Скрипалей.

Напомним, 5 марта экс-разведчика РФ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили неизвестным веществом в Солсбери.

Тогда эксперты пришли к выводу, что Скрипаля отравили Новичком российского происхождения.

В июне от отравления неизвестным веществом пострадали два человека в соседнем городе Эймсбери.

Великобритания утверждает, что к отравлению причастна Россия, но Москва отрицает обвинения. К концу марта более 25 стран поддержали версию Великобритании и в знак солидарности выслали более 140 российских дипломатов.

Фото: dreamstime.